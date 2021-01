La Nouvelle Éco : une start-up rémoise crée une application pour améliorer le bien-être des salariés

Meeriad est né en février 2020 à l'incubateur Innovact à Reims. Théo Pascard et Anthony Munos Cifuentes, les deux fondateurs, ont développé une application pour smartphone à destination des salariés. On y trouve des contenus qui visent à améliorer leur bien-être, comme des cours de sport ou des podcasts de développement personnel.

Un besoin de bien-être

Malgré la crise sanitaire et économique, l'application s'est bien développée : "C’est vrai, 2020 a été une année un petit peu spéciale. Mais on s’est adapté, et les entreprises aussi. Donc c’est ce qui nous a un peu aidé finalement. Ça a été une opportunité, parce que pas mal d’entreprises se sont posé des questions sur ce qu’elles devaient faire pour accompagner leurs salariés qui se retrouvaient en télétravail", explique Théo Pascard.

"Surtout avec le deuxième confinement qui a fait encore plus mal que le premier, où se sont posées des questions sur l’absentéisme, sur les troubles musculo-squelettiques", détaille le fondateur.

Nous sommes très contents de l'écosystème rémois

Les deux fondateurs, originaires de la région parisienne, ont choisi l'agglomération rémoise pour s'implanter. Tout d'abord parce qu'ils ont été séduits par l'incubateur Innovact, mais aussi pour l'économie de la région. "On a rapidement vu le potentiel parce qu’il y a de grosses entreprises à Reims. Et d’ailleurs nos premiers clients et nos premières entreprises test sont à Reims. On commence par exemple à travailler avec Moët et Chandon", dit Théo Pascard .

"Il y a aussi de très bonnes écoles, se réjouit-il. On a travaillé sur de nombreux projets avec des étudiants sur Reims. Donc pour l’instant, nous sommes très contents de l’écosystème rémois", conclut Théo Pascard.

