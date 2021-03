La nouvelle éco : une start-up sarthoise veut réaliser le rêve du guichet unique

De plus en plus de démarches se font en ligne (photo d'illustration)

On passe de plus en plus par Internet pour accomplir toutes sortes de formalités. La start-up mancelle Izi family a construit une plateforme qui regroupe et pré-remplit des dossiers mais qui guide aussi les utilisateurs dans leurs démarches

"Avant de faire des demandes il faut connaître ses droits et ses obligations, rappelle Damien-Jean Coquin, fondateur d'Izi family. Nous commençons par cette étape, à partir des informations fournies par les , et ça permet de définir les démarches et d'avoir un seul endroit où les gérer".

Du déménagement à la retraite

"Nous avons commencé par les question de perte d'autonomie et de décès. Nous proposons aussi le suivi du déménagement, pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et nous aurons bientôt le départ en retraite".

Izi family vient de lever 500 000 euros pour accélérer son développement.