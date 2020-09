La nouvelle éco : une start-up toulousaine propose un test Covid à faire à la maison

Axiotis est l'une des sept start-up hébergées au centre Pierre-Potier à Toulouse. Frédéric Ropiquet, docteur en biologie y travaille avec deux associés. Conséquence de la crise sanitaire : leur collègue commercial est en chômage partiel. Mais, conséquence également de cette crise, ils viennent de faire homologuer leur test Covid créé en mars dernier, grâce aux nombreux nouveaux cas positifs détectés via les tests nasaux qui se sont généralisés.

Un test Covid à la maison qui coûte 48 euros

A l'origine, Axiatis est un laboratoire d'analyses de l'eau, spécialisé également dans les analyses d'ADN. Et c'est cette spécialité parallèle qui leur a permis de développer un nouveau test de dépistage, salivaire et à réaliser à la maison. "Bizarrement, on attendait des positifs pour pouvoir l'homologuer par rapport à la méthode de référence qui est le prélèvement naso-pharyngé. Avec la nouvelle vague, on a pu avoir de nombreux patients qu'on a testés après et il s'avère qu'on a 100% d'homologie entre les deux tests", explique Frédéric Ropiquet. "Il suffit avec notre test de déposer une goutte de salive sur une carte spécifique. Il est accessible à tout le monde. Il suffit de le commander sur notre site, on l'envoie par la Poste à domicile et ensuite, elle nous le renvoie pas la poste." Les résultats arrivent ensuite par mail, 24 heures après réception auprès du laboratoire.

Frédéric Ropiquet, fondateur d'Axiotis explique comment fonctionne ce test salivaire Copier

Ce nouveau test salivaire coûte 48 euros, sans prescription obligatoire. Axiatis n'escompte pas qu'il soit remboursé avant plusieurs semaines, pour respecter les étapes obligatoires de la procédure.