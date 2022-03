La nouvelle éco : une station météo connectée pour mieux répondre aux besoins des agriculteurs

Les allées du Salon de l'Agriculture à Paris regorgent d'innovations pour le monde agricole. Les fondateurs de Weenat, une entreprise nantaise, participent par exemple à cette 58ème édition : il s'agit d'une station météo connectée. Elle permet aux agriculteurs d'avoir des informations très précises sur les besoins en eau par exemple de leurs parcelles grâce à des capteurs sont en fait reliés à une application qui s'appelle Weenat.

Une "tranquillité d'esprit"

Weenat est une application en ligne et sur les téléphones portables qui "mesurent au plus près des cultures les différents paramètres agro-météo", explique Laurent Leleu, le directeur général de Weenat. Les capteurs liés à l'application calculent le niveau de pluie, la quantité d'eau dans le sol et les températures : "l'application aide les agriculteurs à prendre leurs décisions en connaissance de cause en sachant ce qui se passe sur la parcelle", détaille-t-il.

Grâce à Weenat, les agriculteurs peuvent savoir dans quelle mesure la pluie a réussi à pénétrer dans le sol d'une parcelle et quelle quantité d'humidité se trouve sous le sol. Ces calculs sont impossibles à l'œil nu, souligne Laurent Leleu. L'agriculteur peut donc décider d'irriguer de façon adaptée à l'état des parcelles par exemple.

L'installation des capteurs météo de Weenat coûte 550 euros auxquels il faut ajouter un abonnement de 12 euros par mois. Cet investissement est vite rentabilisé selon Laurent Leleu : l'application permet par exemple d'éviter un déplacement en tracteur. "Si on charge son pulvérisateur pour arriver sur la parcelle et on se rend compte que n'est pas praticable ou que les conditions météo ne sont pas les bonnes, on rentabilise la station météo, en ne le faisant pas", décrit le directeur général de l'entreprise nantaise. Weenat est aussi un moyen d'économiser des "tours d'eau" : l'agriculteur n'irrigue pas s'il voit que la parcelle est déjà bien chargée en eau.

"L'ADN de Weenat, c'est la tranquillité d'esprit. C'est une des catégories socioprofessionnelles qui travaille le plus en France. Ils prennent beaucoup de décisions tous les jours : ils sont chefs d'entreprise, ils sont agronomes, ils sont mécaniciens. Cette tranquillité d'esprit des gens n'a pas de prix", souligne Laurent Leleu.