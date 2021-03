La nouvelle éco : la toute jeune filière "légumineuses d'Alsace"

Développer la culture de lentilles, pois-chiches ou encore soja dans notre région, c'est l'objectif de l’Interprofession des fruits et légumes d’Alsace et de nombreux autres acteurs : car les légumineuses ont plus d'un intérêt pour la santé et l'environnement.