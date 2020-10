La Nouvelle Eco : une trentaine de salles de sport dijonnaises veulent déposer un recours pour leur survie

La salle a beau être fermée, Jacques Biondi montre avec des gestes le protocole sanitaire mis en place entre mai et octobre pour permettre à sa salle, Athletic Gym, de continuer à fonctionner. Mais elle va rester fermer pour deux semaines : le 9 octobre, le préfet de Côte-d'Or, Fabien Sudry, a décidé de fermer les salles de sport privées pour deux semaines au moins, dans 9 communes de l'agglomération dijonnaise.

Une décision prise alors que le département est actuellement le plus touché de la région par le coronavirus : le taux d'incidence à Dijon, supérieur à 150 cas pour 100 000 personnes, est le plus élevé de Bourgogne-Franche-Comté.

"On a déjà perdu 30% du chiffre d'affaires annuel" - Jacques Biondi, gérant d'Athlétic Gym

Avec le passage en zone d'alerte renforcée, la fermeture des salles de sport est une mesure socle, imposée par les autorités. Et Olivier Biondi ne se fait pas d'illusions sur les conséquences de cette fermeture. "J'avais déjà perdu 30% de mon chiffre d'affaires annuel avec le confinement mais là, c'est dur." Et il est encore plus pessimiste pour le mois d'octobre : "je devrais perdre 70% par rapport à l'année dernière, alors que c'est le mois le plus important de l'année. Celui où j'ai le plus d'inscriptions."

Autre problème, celui des charges. Jacques Biondi dit devoir payer celles de juillet et aout mais sans revenus, il estime que la tâche va être compliquée. "Heureusement que je suis là depuis près de 30 ans, et que je suis installé. Mais pour les salles qui viennent d'ouvrir, c'est autre chose."

Une trentaine de salles dijonnaises prévoient de déposer un recours contre leur fermeture

Dans ce contexte, une trentaine de salles de sport de Dijon et de son agglomération ont constitué un recours pour contester cette fermeture. "On doit la déposer aujourd'hui au tribunal administratif de Dijon", précise Jacques Biondi, qui participe à ce recours.

La réponse doit arriver mercredi, soit deux jours après le dépôt auprès du tribunal. "On ne doit pas perdre, pas maintenant", lâche le gérant d'Athletic Gym. Il espère que le recours sera validé, à l'instar de celui des gérant de salles de sport rennais, il y a moins de deux semaines

à lire aussi Coronavirus : le tribunal administratif donne raison aux gérants des salles de sport à Rennes Métropole

A l'inverse, les gérants de salles de sport autour de Roanne et de Saint-Etienne dans la Loire, ont vu leur recours rejeté par le tribunal administratif de Lyon, au début du mois. "On espère que ça va marcher", souffle Jacques Biondi.