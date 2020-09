La nouvelle éco : "Uni-Vert", à Saint-Gilles, coopérative bio et équitable

Les gardois d'Uni-Vert partent à la conquête de nouveaux marchés. La coopérative de St-Gilles, bio et équitable, défend depuis ce lundi ses couleurs à Lyon, à l'occasion du salon Natexpo, un immense salon bio. Uni-Vert travaille essentiellement avec des producteurs des secteurs de Bellegarde, Saint-Gilles, mais aussi avec la Corse et les Bouches-du-Rhône. La coopérative a déjà d'autres marchés en vue, la Drôme par exemple, mais aussi une diversification de ses produits, avec du vin par exemple (Costières, Côtes du Rhône, Corse).

"On fait des fruits et légumes de saison. Là, on est sur les salades, la récolte de pommes", explique Bertrand Seraut, le président de la coopérative."On développe _de plus en plus le local, et les cantines_, pare qu'on a une gamme de produits qui y correspond parfaitement".

La coopérative est certifiée "équitable" depuis 2016. "On s'engage à payer nos producteurs avec un prix minimum. Et on donne 10% de plus de "bien-être", ce qui permet au producteur d'avoir un revenu décent et d'amener de la pérennité à son entreprise"