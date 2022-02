La nouvelle éco : Unilabs Cedibio a embauché 50 collaborateurs depuis le début de la pandémie

Le dépistage Covid-19 est devenu un gigantesque marché pour les laboratoires de biologie médicale. Dans l'agglo de Toulouse, le groupe Unilabs-Cedibio possède dix laboratoires et est passé de 80 à 130 collaborateurs en deux ans.

Les laboratoire d'analyses Cédibio du réseau Unilabs sont présents à Toulouse avec un plateau techique quartier Saint-Cyprien mais aussi Balma, Castanet-Tolosan, Saint-Orens de Gameville et Quint-Fonsegrives. Le groupe travaille avec les cliniques Rive-Gauche et Ambroise Paré, des Ehpad et bien sûr des particuliers.

Le groupe a recruté une cinquantaine de collaborateurs depuis le début de l'épidémie. "Il y a beaucoup d'arrêts à cause des cas positifs, cas contacts et des fermetures d'école alors c'est une période difficile pour recruter. Et nous sommes sur un marché très concurrentiel", rappelle Arnaud Caussanel qui rejette l'idée que le contexte sanitaire ait pu représenter une aubaine économique pour les laboratoires. "Nous avons eu aussi beaucoup de dépenses", tempère le président de la branche toulousaine d'Unilabs.

Les laboratoires Unilabs Cedibio plaide aussi auprès des parents d'enfants de plus de trois ans pour qu'ils réalisent des tests salivaires, plutôt que des nasopharyngés. Les tests salivaires représentent sur le marché autour de 5% des tests PCR réalisés.