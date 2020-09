La nouvelle éco : Unis-Cité recrute à Reims 64 volontaires en Service Civique

Pour Reims et son agglomération, Unis-Cité recrute 64 volontaires en service civique pour des missions de six à huit mois.

Accompagner la transformation numérique en assistant des personnes âgées à domicile ou en collectif , organiser des séances cinéma avec des films à fort impact sociétal et en discuter après dans des établissements scolaires, intervenir dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, donner un coup de main aux associations, à des collectivités : les missions des volontaires en Service Civique sont nombreuses. Unis-Cité recherche donc 64 jeunes volontaires pour des missions entre 6 et 8 mois qui vont démarrer en octobre, novembre et décembre. Une première expérience ou un job d'appoint pour des 16/25 ans ( jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap) qui permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général. Indemnité fixée à 473 euros par mois et 107 euros en nature puisque les volontaires sont admis à déjeuner au CROUS.

Des séances d'information sont organisées à Reims chaque jeudi à 14h30 au siège de l'association 25 avenue Léon Blum. Les renseignements sur internet. Cliquez ici pour rejoindre le site rémois d'Unis-Cité.

