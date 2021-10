La nouvelle éco : Universal Hydrogen réfléchit à Toulouse pour créer l'avion à hydrogène dès 2025

Ce mardi 12 octobre, Emmanuel Macron a dévoilé son "plan France 2030", un plan d'investissement de 30 milliards d'euros. Le chef de l'Etat dit notamment vouloir produire en France à l'horizon 2030 le premier avion bas carbone. Un objectif salué par Pierre Farjounel, le directeur général des opérations européennes d'Universal Hydrogen. Une société basée en Californie et qui a pour objectif de certifier un avion à hydrogène dès 2025.

"C'est une excellente nouvelle", se réjouit Pierre Farjounel.Il poursuit : "Il y a plusieurs objectifs qui nous concernent directement. Devenir le leader de l'hydrogène vert, on ne peut que saluer cette stratégie. Décarboner l'industrie également. Et évidemment, produire un avion bas carbone avec une date ambitieuse puisque tous les experts s'accordent à dire qu'on est plutôt autour de 2035. Emmanuel Macron à dit 2030, nous c'est un challenge qui nous arrange puisqu'on travaille sur du "retrofit" d'avion. Et donc, on serait capable de mettre en vol des avions zéro émission dès 2025."

Concrètement, Universal Hydrogen cherche à développer des capsules d'hydrogène liquide réfléchit à leur intégration dans des avions de transport régional déjà en service dès 2025. "On travaille ardemment avec la totalité de l'industrie. On ne le fera pas tout seul. Travailler sur "du rétrofit" c'est finalement éviter de jeter des avions qui seront encore en service, les convertir. Et ça permettra de résoudre une grosse partie du problème climatique puisqu'on attaque un marché qui correspond à plus de 2.000 appareils. C'est également réduire dès 2025 l'empreinte environnementale. Toujours l'objectif des accords de Paris qui ont été signés récemment. On parle d'un avion qui n'émet plus de CO2. "

Le choix de Toulouse

Pour Pierre Farjounel originaire de Toulouse, le choix de Toulouse pour implanter le deuxième centre d’ingénierie et de design de l'entreprise est une évidence. "C'est tout simplement le pôle mondial en matière d'aéronautique" explique-t-il. "Vous avez les principaux acteurs qui s'y trouvent. Vous avez un écosystème qui est extrêmement riche, donc c'était une évidence. Et puis, la région Toulouse Occitanie a également mis en place une "stratégie hydrogène". L'aéroport Toulouse-Blagnac est favorable à notre arrivée et nous a mis à disposition un bâtiment. On a nos chers partenaires, Airbus et ATR pas loin, donc ça faisait parfaitement du sens."