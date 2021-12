La nouvelle éco - "Ur Bubble" ouvre rue des Godrans à Dijon

Un nouveau débit de boisson à thème vient d'ouvrir ses portes en plein cœur de Dijon. L'enseigne "Ur Bubble" s'est installée au 27, rue des Godrans et propose exclusivement des "Bubble Teas". Entretien avec sa co-gérante de la SARL, Victoria Robert.

Victoria ROBERT, co gérante de Ur Bubble à Dijon - Ur Bubble

Définition du "Bubble Tea"

Le Bubble Tea vient de Taïwan à la base. C'est un thé au lait avec des perles de tapioca et on le trouve désormais sous formes dérivées avec des perles de fruits notamment et du thé aromatisé ou en thé glacé. C'est une base sucrée. "On part sur un thé glacé assez gourmand, quelque chose de vraiment ludique pour une nouvelle façon de consommer. On propose une carte. On peut choisir les tailles, la saveur du thé glacé et les petites perles de fruits, à base de jus de fruits, de sirop, de fruits. Nous avons aussi des perles de tapioca. Pour le bubble originel, ces perles sont réalisées à base de farine de manioc." explique Victoria Robert, la co gérante de la SARL Ur Bubble à Dijon.

Une baignoire remplie de boules symbolise les perles de tapioca - Ur Bubble

UR Bubble, qu'est ce que c'est ?

"Your Bubble" ça s'écrit UR, la contraction de "Your", "ta" et "bubble" pour "bulle". C'est vraiment le premier concept Bubble à Dijon. On a choisi ce nom parce que le but, c'est de venir déguster "une bulle dans sa propre bulle".

L'entrée du magasin Ur Bubble rue des Godrans à Dijon - Ur Bubble

Quelle clientèle visez vous?

On vise quand même une clientèle assez jeune. On va dire les lycéens, les gens qui sortent d'école de commerce. Mais on a été surpris d'accueillir aussi une clientèle, plus âgée.

Quels sont vos objectifs en termes de vente ?

Notre objectif, c'est de vendre 50 "bubble teas" par jour environ. Après, si on fait plus, on ne va évidemment pas s'en plaindre.

C'est exclusivement une boisson froide?

A la base, non. C'est un thé au lait chaud avec du tapioca. Et pour tout ce qui est thé glacé, on est en train de le dériver en boisson chaude, à base de caramel, de chocolat blanc, de citrouille, etc.

Des "bubble teas" prêts à être bus - Ur Bubble

Vous venez tout juste d'ouvrir votre boutique rue des Godrans à Dijon. La soirée inaugurale, c'était samedi dernier. Ça s'est bien passé?

Oui, ça c'est extrêmement bien passé. On était très, très heureux. On ne s'attendait pas à un tel engouement, surtout à Dijon, pour quelque chose d'assez inconnu. En fait, on avait commencé un peu à communiquer sur les réseaux sociaux. On a aussi un cercle très proche qui nous a beaucoup aidé, qui s'est beaucoup impliqué à communiquer, entre les partages sur les réseaux ou encore la distribution de flyers. Et puis, je pense que l'emplacement a fait beaucoup également.

Victoria ROBERT et Romain LOOSLI, les co-gérants de Ur Bubble - Ur Bubble

Est ce que vous avez bénéficié d'aide pour vous installer, et pour vous lancer dans cette aventure?

On a eu des aides de notre cercle proche, de la famille évidemment, et des amis. Après, on est vraiment que tous les deux sur le projet depuis le mois de mars. Le deuxième est mon associé, qui est aussi mon compagnon depuis quatre ans.

Avez vous des employés?

Non, pas du tout. Pour la première année, ce n'est pas envisagé. Après, pourquoi pas? Si vraiment on voit qu'il y a un super engouement. Et si les chiffres nous le permettent également

Quels sont vos horaires d'ouverture?

Nous sommes ouverts tous les jours. Normalement, on est censé faire du lundi au samedi. Mais là, pour le mois de décembre, on va ouvrir le dimanche. Il y a eu quand même de la demande et comme les gens font leurs achats de Noël et que le lundi, les boutiques ne sont pas ouvertes, du coup, on a permuté.

Donc, vous bénéficiez du marché de Noël?

Exactement, ce qui est d'une grande aide. On a pu le voir notamment dimanche dernier.

La carte de Ur Bubble - Ur Bubble

Vous êtes installés dans une rue où il y a déjà beaucoup de cafés. Vous comptez faire la différence de quelle manière?

Il y a d'abord le concept mais aussi une décoration qui a été travaillée. On a été à Lyon avant pendant quatre ans et on a voyagé aussi à Londres. Et on a pu voir que les cafés un peu "Instagramables" , sont très tendance que ça marche beaucoup, surtout pour la publicité virale, notamment sur les réseaux. On a vraiment essayé de travailler ça au maximum.

Les locaux sont décorés pour susciter des envies de photos partagées sur les réseaux sociaux - Ur Bubble