La nouvelle éco : Urbasolar, les panneaux solaires à la place d'AZF

À l'occasion des 20 ans de la catastrophe d'AZF à Toulouse, la nouvelle éco s'intéresse à la dernière entreprise arrivée sur le site, route d'Espagne. Les montpelliérains d'Urbasolar ont installé là il y a un an la plus grande centrale solaire urbaine de France.

Ils s'étirent sur 25 hectares. Des dizaines de milliers de panneaux solaires, depuis le cratère et la pointe nord de l'ancien site AZF près du périphérique jusqu'à l'Oncopole et le futur téléphérique Téléo. L'entreprise montpelliéraine Urbasolar fait fonctionner depuis octobre 2020 cette centrale photovoltaïque hors du commun. Entretien avec sa co-fondatrice, la directrice générale d'Urbasolar, Stéphanie Andrieu.

Comment est né ce projet ?

C'est une volonté de Toulouse Métropole d'en faire un site solaire. Il y a quatre ans, ils ont lancé un appel d'offres que nous avons remporté grâce au projet de land-art qu'on a proposé et au financement participatif. Il s'agit d'un partenariat public-privé, les collectivités locales sont majoritaires au capital de la société qui porte la centrale photovoltaïque. Et c'est un site qui permet désormais la production de l'électricité consommée par 4.000 foyers. La centrale fait 15 Mégawatts sur 25 hectares. C'est le site le plus étendu et de plus forte puissance en milieu urbain en France. C'est unique. Il faut dire que c'est très compliqué d'intégrer 25 ha en milieu urbain. D'habitude, on n'y met pas du photovoltaïque, plutôt du commercial ou de l'industriel. Ici, il fallait réhabiliter un site dégrader, dépolluer.

Y a t-il eu des difficultés liées au côté sacré du site, par rapport aux familles des victimes notamment ?

Non, nous travaillons dans une démarche vertueuse, de respect de l'environnement. Cela a été plutôt bien perçu. Il y a un mémorial juste à côté qui s'intègre très bien, il y a eu discussions avec l'architecte des Bâtiments de France et dans le cadre de l'instruction du permis de construire, l'enquête publique a permis d'expliquer ce qu'on voulait faire. Accessoirement on a dépollué le site, ça n'est pas rien pour les familles de victimes et les riverains.

Avez-vous une volonté de vous étendre davantage, de rajouter des panneaux ?

Non, on n'est pas là pour en mettre le plus possible. Le site a été dégradé mais on a réintroduit des haies paysagères donc il y a de la biodiversité, il faut maintenir l'équilibre avec la faune et la flore locale. On y est très attentif.

Vous parliez de "land-art" sur ce site, d'un aspect artistique. De quoi s'agit-il ?

D'habitude les centrales photovoltaïques au sol sont réalisées en milieu rural. Ici on est en ville, donc l'intérêt était qu'on puisse avoir une vue sur la centrale en avion, au décollage ou à l'atterrissage sur Blagnac. De la même façon, un téléphérique va bientôt arriver dans le secteur (NDLR : le Téléo entre l'Oncopole et l'hôpital Rangueil d'ici la fin de l'année), et depuis ce téléphérique, on pourra voir des panneaux colorés qui ont été insérés entre les panneaux solaires et qui donnent des couleurs différentes selon les endroits où on se trouve.

Cette centrale solaire sur l'ancien site AZF a aussi un intérêt pédagogique pour vous ?

Oui, nous avons la visite d'étudiants en BTS ou IUT en éléctrotechnique par exemple. Il y a un partenariat avec nos équipes car cette centrale sert d'exemple avec des composants innovants en terme de technologie. Et puis il y a eu sur le site tout un travail de réhabilitation du terrain en lui-même qui a été très dégradé, notamment sur l'écoulement des eaux pluviales puisqu'on est à côté de la Garonne. En terme de fondations, c'était une centrale très complexe techniquement à réaliser.

Parmi ses nombreux projets, Urbasolar est aussi en train d'installer une centrale photovoltaïque flottante sur un lac, à Peyssies près de Carbonne (Haute-Garonne).