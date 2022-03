La Nouvelle eco : utiliser du plastique recyclé ouvre de nouveaux marchés

Et si on essayait au maximum d'utiliser des matériaux recyclés pour fabriquer du neuf ? Voila ce que demande l'ADEME, l'agence pour la maitrise d'énergie, aux entreprises qui travaillent avec du plastique. Exemple chez On Plast, à la Roche-en-Brénil (Côte-d'Or)

Jetez un œil à votre brosse à dent, le stylo dans votre trousse ou le pare choc de votre voiture. Ils sont peut être faits en plastique recyclé. L'Ademe, l'Agence pour la Maitrise de l'Energie, s'engage à subventionner les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté qui utilisent du plastique recyclé pour fabriquer leurs produits. Cet organisme public subventionne les études et les machines nécessaires à cette adaptation.

Exemple, chez On Plast, une PME d'une quinzaine de salariés à la Roche-en-Brénil. Ce spécialiste de la plasturgie travaille pour des secteurs aussi variés que l'automobile (Valeo, Faurecia), l'électro-ménager, l'alimentaire ou la haute-technologie (Safran). On Plast a investi près de 400.000 euros dans des nouveaux moules qui acceptent le plastique recyclé, et l'Ademe a payé un tiers de cet équipement.

Un cinquième du plastique utilisé par On Plast est désormais du plastique recyclé. Cela permet a des objets comme d'anciennes poubelles, des bouteilles en plastiques, des pièces automobile de trouver une deuxième vie. Cela ne coute pas forcement moins cher. "C'était vrai. Il y a il y a encore deux ou trois ans" note Anthony Riou, le PDG de On Plast. "Entre de la matière vierge et des matières recyclées, on pouvait avoir 20 ou 30 % d'écart. Mais l'engouement pour ces matières recyclées fait qu'aujourd'hui, on peut avoir dans certains cas un peu des pénuries sur ces matériaux et on se retrouve paradoxalement avec des prix qui vont être similaires à des matières vierges"

L'entreprise On Plast à la Roche-en-Brénil - On Plast

Utiliser du plastique recyclé, c'est bien vu par le client" -Anthony Riou, PDG de On Plast

Cette solution en tout cas limite le recours à la matière première et fait baisser le volume de déchets. Un bémol, le mélange de couleurs ne permet pas de faire d' objets blanc, et l'usage de plastique recyclé reste interdit pour les objets alimentaires. En revanche, ça plait ! Le plastique recyclé devient un argument commercial et séduit de nouveaux clients : "La demande client et est intense" précise Anthony Riou "Proposer des objets qui intègrent une part de matière recyclé, c'est bien vu, ça va dans le bon sens. Ça va aussi nous permettre de développer ces filières de recyclage et avoir de plus en plus ce réflexe de recycler les plastiques. Parce que tous les plastiques, même ceux que l'on trouve dans les mers, on peut les réutiliser de façon indéfinie, ou presque."

Un des moules de l'entreprise On Plast - On Plast -DR-

L'usage du plastique recyclé ouvre de nouveaux marchés et d'ici la fin de l'année cette entreprise pourrait recruter 6 nouveaux salariés. On Plast possède aussi une entreprise à Chalon-sur-Saône, une autre a Shenzhen en Chine et un bureau d'études à Moscou.