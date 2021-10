La nouvelle éco : V21, le chanvre gersois dans vos assiettes

Elle surfe sur cette mode du chanvre qui voit cette plante un peu partout, dans le CBD dont on parle tant, en cosmétique mais aussi en cuisine. Une jeune entrepreneuse toulousaine s'est associé avec des céréaliers gersois pour développer une gamme autour du chanvre.

La société toulousaine V21 se lance dans la production et la commercialisation de "super food", désignant un aliment aux propriétés exceptionnels sur l'organisme, à base de chanvre, produit dans le Gers en collaboration avec le collectif d’agriculteurs "Champs Bio du Gers" qui travaillent habituellement les céréales et les légumineuses.

La graine de chanvre est la plus riche de toutes les graines, avec de nombreuses vertus qui permettent d’enrichir son alimentation tout en renforçant son organisme. Côté goût, le chanvre ravira les fins gourmets avec sa saveur de noisette. Autre atout du chanvre, sa culture nécessite peu d’eau et n’a pas besoin d'intrant phytosanitaire (désherbant, insecticide ou fongicide). De plus, la puissance de son système radiculaire permet d’améliorer la structure de terres réputées difficiles. Le chanvre a aussi la vertu d'absorber beaucoup de CO2.

Il y a de la place pour tout le monde. Et avec la graine de chanvre peut faire plein de choses. On va développer des produits alimentaires à base de CBD — Emilie Capel

V21 s'adresse aux épiceries fines et aux magasins bios et de producteurs avant de travailler avec des restaurateurs et traiteurs. La grande distribution commence doucement à s'y intéresser.

La nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Occitanie à réécouter en podcast