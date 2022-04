La nouvelle éco : va-t-on manquer de voitures neuves en Côte-d'Or ?

Vous avez prévu de changer de véhicule ? Alors prenez patience. La guerre en Europe complique la production de voitures neuves, car bon nombre de pièces détachées viennent d'Ukraine ou de Russie. Pour certains modèles, on compte un an et demi d'attente !

Drôle d'embouteillage sur le marché de la voiture. Les constructeurs ont le plus grand mal a tenir leurs carnets de commandes, car le métal et bon nombre de pièces proviennent d'usines situées en Russie et en Ukraine. Cela s'ajoute a un marché déjà compliqué par la crise Covid qui n'est pas terminée. Cette situation se fait sentir dans toutes les concessions automobiles de Côte-d'Or. Philippe De Freixo est le patron de Suquet Auto à Chenôve. Il vend des voitures neuves de toute marques, mais a de plus en plus de mal à en trouver.

"Habituellement, mon hall d'exposition à l'étage est plein de voitures, et là vous voyez, il est à moitié vide." constate-il. "On arrive à avoir encore quelques véhicules, mais les arrivages se font à flux tendu et on n'a pas tous les choix que l'on veut. Pour tenter de faire face, on va chercher des voitures un peu partout, dans toute l'Europe. On prend aussi des occasions très récentes, dite "zéro kilomètre".

Phlippe De Freixo face à un hall de ventes à moitié vide © Radio France - Olivier Estran

"Aujourd'hui un client qui veut une voiture neuve devra prendre ce qui est disponible, et il n'aura pas forcément le choix dans toutes les options, car les délais sont très longs. Certaines marques ont des délais jusqu'à un an voire un an et demi ! Si on est pressé, coincé par un besoin urgent de véhicules il faut se rabattre sur le marché de l'occasion, mais là aussi du coup, le choix se restreint."

Cette situation s'explique par un manque de composants qui frappe toutes les marques. "Par exemple, l'Ukraine fournit les faisceaux électriques pour un grande majorité de constructeurs. Avec les tensions avec la Russie, on manque de métal, d'aluminium, de métaux précieux tout simplement. Bon nombre de sous-traitants automobiles qui se trouvent en Ukraine sont maintenant fermés" explique Philippe De Freixo.

Suquet Auto va chercher des véhicules neufs dans toute l'Europe © Radio France - Olivier Estran

Des prix en hausse

"Pour faire face, on rachète des voitures dans des concessions qui veulent bien nous les céder. Et puis, chez nos fournisseurs les prix grimpent de plus en plus. On achète plus cher, et donc on va automatiquement vendre plus cher. On n'a pas le choix. En moyenne le prix des voitures a grimpé de 15 % en 8 mois" assure ce professionnel qui espère malgré tout conserver cette année son niveau d'activité "avec 500 ventes annuelles."

Même constat dans une autre concession importante de Chenôve : le garage Guyot vend des Renault, des MG, des Dacia, des Mitsubishi "On a un peu plus de facilités sur les modèles qui viennent d'Asie" assure John Deruelle, responsable commercial. "Mais en moyenne, il faut compter entre 4 et 7 mois d'attente pour un véhicule neuf. La pénurie de pièces détachées fait monter les prix, tout comme le manque de composants pour les modèles hybrides ou électriques. Ils ont augmenté de 200 à 800 euros ces derniers mois."

John Deruelle "les modèles asiatiques sont moins concernés par cette pénurie de pièces" © Radio France - Olivier Estran

Selon les professionnels, cette situation pourrait durer jusque fin 2023. Le temps de rapatrier les productions de pièces manquantes en Europe de l'ouest, voire en France.