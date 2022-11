La Nouvelle éco : Valérie Bozinovic a quitté Air France pour ouvrir une maison d’hôtes à Châteauroux

Voilà quelques mois encore Valérie Bozinovic était hôtesse au sol chez Air France à Orly et son compagnon, Stéphane Gaffory travaillait, lui, à l’aéroport de Châteauroux. Depuis huit ans, ils vivaient à mi-chemin à Olivet, au sud d’Orléans. “Pendant le Covid, on s’est posé. On s’est dit que ce n’était plus possible de faire autant de route. On a alors décidé de venir vivre à Châteauroux”, explique Valérie Bozinovic, qui a quitté son emploi sans projet précis pour la suite.

C’est en visitant une maison rue Grande à Châteauroux en décembre 2021 que l’idée d’ouvrir une maison d’hôtes lui est venue : “C’est une belle maison du XIXe siècle. Il y a sept chambres qui ont chacune leur salle de bain. Il y avait peu de travaux à faire, on avait juste à poser nos valises. J’ai tout de suite vu le potentiel. On aime recevoir et partager des moments avec des gens. Quelque part, ça rejoint ce que je faisais avant.”

Une clientèle étrangère l'été

De petits travaux ont été effectués pour rafraîchir les quatre chambres du 1er étage. Elles ont été meublées avec goût avec l’aide d’amis brocanteurs rencontrés à Châteauroux. Valérie Bozinovic a effectué un stage en hôtellerie afin d’apprendre à refaire les chambres dans les règles de l’art et de façon méthodique. La maison d’hôtes Le Lys blanc a ouvert ses portes au début de l’été : “Ç_a a tout de suite bien marché. Nous avons eu des touristes allemands, belges, danois, espagnols, américains et même australiens, la plupart du temps de passage pour une nuit. Nous sommes idéalement situés à proximité du centre-ville et des restaurants._”

Depuis la mi-septembre, la clientèle a changé avec des séjours parfois plus longs de trois à quatre nuitées à l’occasion de réunions de famille, de voyages d’affaires ou de manifestations comme les Lisztomanias où les quatre chambres ont été retenues. “Nous avons aussi accueilli une nuit de noce”, précise Valérie Bozinovic qui s'attend déjà à afficher complet pour l'élection de Miss France le 17 décembre.

Son projet a été soutenu par la BGE et Indre initiative.