La nouvelle éco : vente en ligne, foodtruck, le traiteur alsacien Kieffer se diversifie face à la crise

C'est un véritable coup de massue pour les traiteurs alsaciens, depuis lundi, les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits dans le Bas-Rhin. Résultat : des mariages, des fêtes d'entreprises annulés en pagaille, de quoi noircir un peu plus le tableau pour les traiteurs.

Pour faire face à la crise, le groupe Éventail basé à Vendenheim diversifie ses activités avec la mise en place d'un site de vente en ligne, et prochainement d'un foodtruck.

Depuis lundi 28 septembre, les rassemblements de plus de 30 personnes sont interdits dans le Bas-Rhin en raison de la crise sanitaire. Pour les traiteurs alsaciens, c'est un coup de massue puisque de nombreux événements sont annulés. Jean-Jacques Mahr, président du groupe Éventail (traiteurs Kieffer et Effervescence), basé à Vendenheim : "Pour nous, ça a été une catastrophe".

- 75% de chiffre d'affaires

"Je suis en colère, parce qu'on avait beaucoup d'espoir d'une reprise de l'activité au mois de septembre, on avait tout fait pour mettre en place des protocoles sanitaires qui nous permettaient de travailler dans des conditions satisfaisantes, et là c'est vraiment le coup qui nous achève", poursuit-il. Le chef d'entreprise a fait les comptes : des centaines d'annulations et -75% de chiffre d'affaires, par rapport à 2019.

Il faut que l'on puisse retravailler

Jean-Jacques Mahr a pu bénéficier d'aides, mais cela ne suffit plus : "La perte de marge représente plus d'un million d'euros. Heureusement, nous avons eu des aides, comme le chômage partiel et des prêts garantis par l'État pour maintenir la tête hors de l'eau, mais les aides, ça a une limite. Il faut que l'on puisse retravailler."

C'est paradoxal mais c'est très motivant pour les équipes

Pour poursuivre l'activité de l'entreprise, Jean-Jacques Mahr a du diversifier ses activités : "J'ai lancé deux sites de vente en ligne, qui me permettent de proposer à nos clients des livraisons, donc je me diversifie fortement dans la vente en ligne. J'ai également investi dans un foodtruck. Tout ça ce sont des choses que l'on a créé à cause de la crise sanitaire. C'est paradoxal mais c'est très motivant pour les équipes, tout le monde a envie de se battre pour s'en sortir."