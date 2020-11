La Nouvelle Eco : vers un noël sans sapins ?

Aurons-nous un sapin à Noël pour y déposer les cadeaux ? Rien n'est moins sûr. Avec les restrictions liées à la deuxième vague de coronavirus, les producteurs de sapins n'ont pas la certitude que les enseignes de distribution pourront vendre les conifères dans les prochaines semaines. "A elle seule, la grande distribution représente 30 % de la vente totale," s'inquiète Frédéric Naudet, producteur de sapins dans le Morvan et président de l'association française du sapin de Noël naturel (AFSNN).

"Le Morvan c'est 25 % de la production de sapins en France" explique Frédéric Naudet, producteur de sapins naturels Copier

6 millions de sapins de Noël vendus chaque année en France

Les producteurs français de sapins de Noël naturels ne cachent plus leur inquiétude quant à la décision du gouvernement d'interdire les produits dits "non essentiels" dans leurs rayons. "C'est maintenant que tout se joue," insiste Frédéric Naudet. "C'est au mois de novembre que les producteurs coupent les sapins. S'ils n'ont pas la garantie de vendre, ils seront contraints de mettre en suspens leur saison." Résultat, il n'y aura pas assez de sapins à Noël pour tout le monde, et les exploitations seront en grande difficulté, prévient le président de l'association du sapin de Noël naturel.

Chaque année, il se vend 6 millions de sapins de Noël en France dont 80 % sont issus de la production française. Un quart des sapins produits sur le territoire provienne du Morvan.

