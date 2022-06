La Nouvelle éco : vers une fréquentation en hausse dans les refuges de montagne

Comment se prépare la la saison d’été? Il y a une vraie appétence du public pour la montagne, est-ce que vous voyez dans les réservations?

Oui effectivement on constate sur les réservations un vrai frémissement positif. Par rapport à 2020 et 2021 (marquées par des fermetures et l'application de mesures sanitaires, ndlr) on double quasiment la fréquentation prévisionnelle. Et même si on compare à l’année 2019, qui est une année on va dire normale, là pour l’instant on a plus 40% réservation sur la totalité des refuges en France. Donc effectivement c’est très encourageant! Il faut quand même mettre un petit bémol : les professionnels du tourisme constatent par exemple que les gens aussi réservent assez tôt, notamment depuis le post-Covid, ce qui est un phénomène assez nouveau parce que juste avant on constatait que les gens réservaient au dernier moment. Là on constate que les gens réservent tôt - je parle effectivement en termes de prévisionnels. C’est-à-dire que je prends la même date en 2019 avec les prévisions qu’on avait à ce moment-là ; donc si les gens réservaient plus tard, on avait moins de prévisions. Donc il faut faire un petit peu attention et il faudra effectivement regarder le remplissage final en fin de saison.

Il y a aussi un élément qui est fondamental, et notamment pour l’alpinisme, c’est l’état de la montagne et là aussi ça peut évoluer.

Oui là on a clairement une inquiétude : le changement climatique c’est une vraie réalité en montagne. Pour nous qui sommes sur le terrain on le constate tous les jours et les gardiens de refuges le constatent encore plus devant leur porte. Et là effectivement entre un hiver qui a été particulièrement sec et assez doux, et un printemps très sec et très chaud, les conditions d'enneigement sont sont déjà très difficiles. Par exemple le retour qu'on a des des gardiens ou des professionnels de la montagne c'est que actuellement on est déjà sur des conditions d’enneigement qui ressembleraient à celles de la mi-juillet, donc un mois d’avance. Ce qui veut dire que, si la saison continue comme ça - et il y a des chances que ce soit le cas - les courses d’alpinisme neigeux, qui représentent quand même une grande partie de l’activité, risquent de n’être plus praticable très rapidement dans la saison. Ce qui évidemment n'est pas bien pour la montagne, et puis qui risque évidemment d'impacter la fréquentation. Parce que même si des gens ont réservé pour aller pratiquer une course et qu'elle n'est pas en condition, ils vont annuler. Par contre ce qui risque de bien marcher, en tout cas si si la météo de l’été est bonne, c’est toutes les activités de type randonnée.

