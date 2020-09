Annulées pendant le confinement, les manifestations ont repris au compte goutte à la Sud Aréna et au Parc des Expositions de Montpellier depuis septembre. Occitanie Events compte sur la Foire de Montpellier pour relancer l'activité.

La nouvelle éco : vers une reprise d'activités au Parc des Expositions et à la Sud Arena ?

La foire de Montpellier prévue entre le 9 et 19 octobre au Parc des Exposiitons

La Foire Internationale de Montpellier marquera-t elle la reprise des manifestations au Parc des Expo de Montpellier ? Du côté la société Occitanie Events on croise les doigts à l'heure qu il est, la foire prévue du 9 au 19 octobre prochain est programmée.

La foire est-elle Covid-compatible?

L'an passé , la foire internationale de Montpellier a accueilli 137 000 visiteurs, impossible cette année avec la crise sanitaire où les rassemblements sont limités à 5000 personnes. " C'est pour ça que nous avons des réunions avec les services de la préfecture, explique Cedric Fiolet, le directeur d' Occitanie Events, afin de proposer une formule en conformité avec des règles sanitaires et notamment la jauge maximale de 5000 personnes en simultanée sur le site, les allées sont élargies pour faciliter la circulation et la distanciation ."

"Il faut qu'on puisse recommencer à travailler "

Hormis quelques concours,le Parc Expo et la Sud Arena n'ont accueilli aucune manifestation depuis mars et le confinement jusqu'à septembre où se sont tenus les journées des antiquaires et le salon du camping car. Une vingtaine d’événements ont été annulés, comme les représentations du Cirque du Soleil. "Ça représente une perte de 30% de notre chiffre d'affaires à ce jour, avec la mise en chômage partiel d'une partie des salariés, une quinzaine le sont toujours. " Aujourd'hui il est important que l’activité reprenne", conclut Cedric Fiolet.