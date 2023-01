La Nouvelle éco : victime de la grêle, la société Arcadès espère réintégrer ses locaux l’été prochain

Des entrepôts inaccessibles, une toiture contenant de l’amiante criblée de trous : Patrick Belz, président de la société Arcadès se souviendra longtemps de la nuit du 22 au 23 mai 2022. L’activité est restée à l’arrêt plusieurs semaines avant de repartir progressivement. Pendant quatre mois plus de trois millions de DVD et Blue-ray ont été décontaminés et nettoyés. Quatre-vingts personnes ont été embauchées pour mener à bien cette mission.

Des locaux temporaires

La partie administrative a trouvé refuge au Village by CA tandis qu’une solution temporaire de stockage était trouvée à la Martinerie. Mi-septembre, l’activité a repris son cours normal, le plus fort des ventes se faisant sur la fin d’année. “On a très fortement limité la casse, se réjouit Patrick Belz, on finit l’année 2022 avec + 10 % de chiffre d’affaires, mais on aurait pu faire + 30 %.”

L’essor des plateformes de streaming n’a pas tué le support physique même si Patrick Belz reconnaît qu’il s’agit aujourd’hui plus d’un marché de niche : “Il n’y a plus aujourd’hui ce phénomène de masse où tout le monde achetait le dernier DVD sorti, pour autant il y a encore beaucoup de consommation. Top gun : Maverick s’est par exemple vendu plus de 200 000 exemplaires. Le marché de la vidéo, streaming et support physique confondus, est en croissance.”

Une édition de la série L'Opéra

Arcadès vient d’ailleurs de se lancer dans une nouvelle aventure : l’édition de DVD avec la série L’Opéra diffusée sur OCS. “Cette série avait un potentiel de ventes mais TF1 ne souhaitait pas le sortir. Du coup, on l’a fait et c’est un vrai succès avec déjà plus de 1000 coffrets vendus en un mois”, souligne Patrick Belz qui n’exclut pas de rééditer l’expérience.

Sur la zone du Buxerioux, si la toiture endommagée a été retirée, de gros travaux doivent encore être réalisés avant de pouvoir réintégrer les locaux, peut-être l’été prochain ou à défaut début 2024, un déménagement étant exclu sur la fin d’année.