La nouvelle éco : Vivrovert, la plateforme née en Volvestre pour accompagner l'exode urbain

C'est une tendance de fond depuis le premier confinement : le choix de quitter Toulouse pour la campagne. Une possibilité qui n'existait pas il y a quelques années, et qui est rendue possible aujourd'hui par le télétravail, quand on peut travailler à distance. A Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), au sud de Toulouse, cinq associés viennent de lancer la plateforme internet Vivrovert, pour choisir l'endroit idéal pour poser ses valises.

L'un des fondateurs est Dominique Valentin, qui a déjà créé "Relais d'entreprises" il y a quelques années, pour créer des espaces de coworking dans les zones essentiellement rurales. Aujourd'hui, le travail à la maison, associé aux envies de verdure, a modifié la tendance. "Les territoires où vivent un certain nombre de personnes sont plutôt subis que choisis" explique Dominique Valentin, qui a lancé Vivrovert avec quatre autres entrepreneurs d'un peu partout en France. Ils ont eux aussi lancé leur aventure en télétravail !

Une carte avec des dalles en couleurs, selon les critères remplis

Vivrovert est donc un outil internet, où l'utilisateur remplit d'abord les critères de son projet de déménagement : la présence d'une école dans le village, d'un échangeur autoroutier à proximité, d'une grande ville pas très loin, d'un hôpital, etc. La plateforme va compiler tous ces critères, et générer une carte de France avec des dalles de 25 km². Si tous les critères sont remplis, la dalle est verte. S'il manque un critère, elle est jaune. Orange s'il manque deux critères.

Ensuite, en fonction de la dalle cliquée, des liens immobiliers vacants sont proposés, ainsi que des activités commerciales à reprendre, ou des activités de loisirs. "Le gros avantage, c'est que nous sommes en amont de toutes les autres plateformes telles Seloger.com ou LeBoncoin.fr, qui elles ne fonctionnent qu'à partir du moment où vous savez où vous voulez aller", précise Dominique Valentin.

Un an après son lancement en août 2020, Vivrovert compte environ 10.000 utilisateurs. Et certaines zones sont évidemment plus attractives que d'autres, en fonction essentiellement de la qualité du réseau routier, et de la présence d'équipements, explique le cofondateur : "l'Ariège par exemple est un territoire très demandé parce qu'on est sur une relative proximité par rapport à Toulouse". Il cite aussi l'exemple d'une famille qui vient de quitter Toulouse, où elle vivait pourtant en maison, pour s'exiler au sud, à Rieux-Volvestre.

Mais il y a aussi des zones qui n'attirent pas, et Vivrovert travaille avec les collectivités locales pour comprendre ce qui fait défaut. Et de manière générale, le site internet veut affiner ses relations avec les communes, les communautés de communes ou les départements pour améliorer les échanges de données. Et puis il y a le long terme, quand une famille décide de s'installer, "il faut accompagner ces nouveaux habitants pour que la mayonnaise prenne bien, et qu'ils s'intègrent bien dans le territoire. C'est un vrai défi".