"La nouvelle Eco" : votre propre jus de fruit sarthois grâce au camion Pressi-Mobile

C'est un pressoir de fruits itinérant. L'entreprise Pressi-Mobile arpente le département pour presser les fruits des particuliers et le transformer en pur jus. Lavage, pressage, préfiltration, pasteurisation et conditionnement : l'équipement permet d'assurer toute la chaine jusqu'au jus. Les particuliers doivent quant à eux évidemment apporter leurs fruits, 100 kilos au minimum (soit la production d'un petit pommier. En 10 minutes, les clients obtiennent 60 litres de jus, facturé 1€20 à 1€35 le litre, consommable pendant 1 an et jusqu'à 8 semaines après ouverture de la poche Pouch-Up dans laquelle il est conditionné.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Cet atelier de pressage mobile de pommes et fruits à pépins a été initialement lancé en Bretagne en 2012 avec le souci de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est en voyant des fruits pourrir au pieds des arbres chez des particuliers qu'Olivier Clerc a eu l'idée de créer cette société. Désormais, les camions de Pressi-Mobile se déplace dans tout le Nord Ouest du territoire et notamment en Sarthe depuis 2018. Le pressoir itinérant sera le 23 octobre à La Ferté Bernard et le 29 octobre à Sainte-Jamme-sur-Sarthe.