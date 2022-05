La Nouvelle éco : Walibi continue de recruter aux Avenières et se prépare pour une belle saison

La saison est lancée pour le parc d'attractions Walibi aux Avenières Veyrins-Thuellin dans le Nord-Isère. Après deux années chamboulées par la crise sanitaire, le parc retrouve un fonctionnement normal et prépare des nouveautés pour attirer toujours plus de visiteurs.

Si vous êtes fans de sensations fortes, vous pouvez de nouveau profiter du parc d'attractions Walibi aux Avenières Veyrin-Thuellins dans le Nord-Isère. Il a rouvert pour les vacances de Pâques et en attendant l'été, il est ouvert tous les week-ends et jours fériés avec l'ambition d'attirer toujours plus de visiteurs. Thomas Mondon, directeur de la communication fait le point.

France Bleu Isère : Ça y est, la saison est lancée. Comment ça se présente après deux années marquées par la crise sanitaire ?

Thomas Mondon : Ecoutez, ça se présente bien avec un début de saison très encourageant. On vient de terminer les vacances de printemps sur notre zone et donc notamment notre premier événement, "Carnawal". On démarre cette saison 2022 avec une fréquentation en hausse de 15 % versus la dernière saison comparable, c'est-à-dire le printemps 2010.

Ça représente combien de personnes par jour ?

Là, on a été à un peu plus de 3.000 visiteurs par jour sur le début de saison. Des visiteurs contents de pouvoir nous retrouver, aussi avec la possibilité de faire des attractions sans masque, ce qui était aussi un plaisir pour nos collaborateurs, de voir les sourires de tout le monde.

Le parc ne tourne pas encore à plein régime, mais vous êtes en pleine campagne de recrutement. De nombreux secteurs ont du mal à recruter. Pour vous, comment ça se passe ?

Le recrutement a démarré en début d'année et on a pu boucler le recrutement pour notre début de saison début mars. Donc c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Il restait des postes vacants, encore même actuellement, notamment sur des métiers techniques. Et c'est pour ça qu'on relance une campagne de recrutement pour soutenir notre saison estivale.

On va avoir plus d'une centaine de postes en recrutement. On organise d'ailleurs à ce titre, mercredi 11 mai, une grande après-midi sur le parc, un job dating en ouverture libre où les personnes peuvent venir découvrir les métiers du parc et rencontrer directement les différents responsables de service sur tous les métiers qui recrutent.

Pour attirer encore plus de visiteurs, le parc investit avec beaucoup de nouveautés pour cet été justement !

Oui, on continue notre plan d'investissement et de transformation du parc qui a été enclenché il y a plusieurs années maintenant. On a ouvert pas moins de quatorze nouvelles attractions sur les six dernières années. Et cette année, on a trois nouveautés qui vont ouvrir à la fin du mois de juin sur une troisième zone thématique qui s'appelle Exotic Island donc là, on est vraiment dans un esprit de la Polynésie et des îles du Pacifique. C'est une zone qui va se densifier et se compléter au fur et à mesure des saisons.

On aura une grosse nouveauté aussi en 2024 et d'autres agréments sur la zone. C'est au total un investissement de plus de 15 millions d'euros échelonné sur quatre ans. Et pour cette année 2022, on est sur plus de 3 millions d'investissement avec un objectif et l'ambition d'atteindre les 600.000 visiteurs sur une saison le plus rapidement possible.

La dernière année de référence est en 2019 où nous avions atteint les 530.000 visiteurs. L'envie et notre ambition, c'est vraiment de développer le parc et évidemment que la fréquentation suive, mais avec des visiteurs satisfaits qui viennent et qui reviennent.