La nouvelle éco : Wefix donne une nouvelle vie à votre téléphone

En cette période de confinement, nous utilisons encore plus nos téléphones, pour garder contact avec nos proches ou télétravailler. Wefix, présent dans toute l'Ile-de-France, répare et reconditionne vos téléphones pour allonger leur durée de vie et limiter leur impact écologique.

Au fond de la boutique Wefix, le technicien se penche sur vos téléphones. En quelques minutes et sous vos yeux, il répare ou reconditionne votre téléphone, pour lui donner une nouvelle vie. Un service qui se multiplie dans la région, avec 23 points de vente, au plus proche des clients. "C'est très important pour nous : pourquoi jeter quand on peut réparer ?, souligne Chloé Martin-Laborie, chargée de communication de Wefix. On veut faciliter la réparation pour le plus grand nombre donc il faut être au proche d'eux."

Avec 30 000 réparations chaque mois, l'entreprise, créée en 2012 et marque du groupe Fnac-Darty depuis 2018, lutte à son échelle contre la pollution de nos téléphones. Car produire, utiliser et éliminer un smartphone mobilise 70 kgs de matières premières. Un chiffre impressionnant, surtout quand on sait qu'on change en moyenne tous les deux ans de smartphone.

Limiter son empreinte écologique, c'est ce qui motive Marylou Lajuste, manageuse de la boutique du IIème arrondissement : "Au-delà de ce que je fais dans ma vie privée, c'est une satisfaction de pouvoir agir aussi dans mon métier."

Cette volonté de consommer plus durablement s'accélère encore cette année, dans le contexte de pandémie mondiale. "Cette année, encore plus que les précédentes, on se rend compte qu'il y a une vraie conscience écologique, assure Edouard Menanteaud, dirigeant de Wefix. Les clients ont envie de faire durer le plus longtemps possible leur smartphone."

Depuis le début du reconfinement, les rendez-vous pour réparations se multiplient en boutique. Et cette année, Wefix table sur une croissance de 30%. Une nouvelle boutique ouvre le 13 novembre à Gennevilliers.

