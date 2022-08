La nouvelle éco : WePeps, la plateforme pour louer un endroit où faire la fête à des particuliers

WePeps est une plateforme en ligne qui permet de louer un espace chez un particulier pour organiser un évènement type barbecue, anniversaire et autre. Il est possible d'y louer un rooftop, un jardin avec piscine, une grange.

Entretien avec Stéphane Silvi, un montpelliérain, associé de WePeps.

Quel est le principe de WePeps ?

Le principe c'est de permettre à toute personne qui souhaiterait organiser un événement et qui ne dispose pas de la place ou des équipements nécessaires pour l'organiser chez elle, de le faire chez son voisin. En tous cas, chez un autre particulier qui met à disposition sur notre plateforme un espace de chez lui.

Ça peut être un espace extérieur, comme un espace intérieur. En ce moment, il y a beaucoup d'espaces extérieurs. Donc on va retrouver des rooftop, des terrasses, des jardins avec piscine, avec barbecue. On retrouve des personnes qui, ne disposant pas d'un espace extérieur, vont en louer un sur WePeps pour vivre un moment convivial entre amis, autour d'une piscine, autour d'un barbecue ou pour fêter un anniversaire.

Ces personnes vont pouvoir trouver un lieu à leur taille, à leur prix et pour la durée qu'ils souhaitent. C'est une location qui se fait à l'heure. On va pouvoir louer pour 1 h, 2 h, 3 h. La location moyenne, en réalité, c'est plutôt 7 h. Ce principe de location à l'heure permet de s'ajuster vraiment au plus près de l'événement qu'on souhaite organiser.

Comment vous faites pour vous assurer que la personne qui loue est honnête, qu'il ne va pas y avoir de débordement ?

Il y a tout un accompagnement qui est fait. Ça part de l'inscription de l'hôte sur la plateforme. On va pouvoir le conseiller sur les événements qu'il peut accepter par rapport à la configuration de son lieu. On va le guider sur le nombre de personnes, la plage horaire sur lequel il peut accueillir un événement en fonction de l'environnement dans lequel il est. Et ensuite, on va aussi le guider sur un règlement intérieur pour qu'il puisse poser des limites, les conditions pour que l'événement se passe bien de son côté.

Après, naturellement, il y a l'échange. Lorsque le propriétaire est sollicité par un "guest", il va pouvoir échanger avec lui pour bien comprendre son événement et voir si c'est adéquate. Il y a une caution en ligne qui est prise qui va permettre aussi de responsabiliser les acteurs de la soirée.

Et puis enfin, si à tout hasard, malgré tout, ça se passe mal et qu'il y a une dégradation. Toutes nos transactions faites sur le site sont assurées et cette assurance prend en charge les dommages éventuels. Ce qui arrive très peu souvent. On est à moins de 1 % de sollicitations de l'assurance sur le site.

Vous espérez développer WePeps dans l'Occitanie et dans l'Hérault. Si des propriétaires d'endroits veulent le louer, comment ça se passe ?

Il faut simplement qu'ils se rendent sur notre site internet. Ils vont pouvoir s'inscrire gratuitement. Nous nous rémunérons uniquement en cas de vente. Donc si une transaction est faite à travers notre plateforme, on prend une commission.

Ils peuvent très bien simplement louer leur jardin, partir faire leur soirée au restaurant et revenir et dormir chez eux. Ils ne sont pas obligés de quitter le logement toute la nuit ou tout un week-end. Certains même restent dans un autre espace de chez eux pendant l'événement sans soucis.