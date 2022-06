La nouvelle éco - Wild Immersion vous plonge au cœur de la nature en plein centre commercial

Installé depuis six mois à la Toison d'Or à Dijon, l'espace "Wild Immersion" propose de se connecter à la magie, à la beauté et la diversité de la nature, via les nouvelles technologies. Près de 4.000 personnes ont déjà tenté l'expérience et de nombreux partenariats se tissent. C'est prometteur.

L'idée a de quoi surprendre. Installer un espace entièrement dédié à la nature en plein cœur d'un immense centre commercial, c'est le pari de Wild Immersion présent depuis un semestre à la Toison d'Or à Dijon. C'est une première pour cette société spécialisée dans la production de films en réalité virtuelle et la création d'expériences pour promouvoir la préservation de la nature et de la biodiversité. Le public dijonnais a t'il accroché ? Entretien avec le président de Wild Immersion, Grégoire Moisson.

Grégoire Moisson, le patron de l'espace Wild Immersion au centre commercial de la Toison d'Or à Dijon - Wild Immersion

Cela fait six mois maintenant que vous avez ouvert l'espace Wild Immersion à la Toison d'Or, que peut on y faire ?

C'est un lieu dans lequel on va retrouver différentes activités qui sont dédiées principalement à la famille. La star d'entre elles, c'est une séance de réalité virtuelle qui va durer entre dix et quinze minutes et qui va vous permettre de vous téléporter au cœur de la vie sauvage et en 360°. Et puis, il y a d'autres activités qui vont vous permettre de vous éduquer, de vous connecter et de comprendre un peu mieux les enjeux de la biodiversité et de la conservation aujourd'hui. Et puis vous aurez de la lecture, des films à voir. Bref, pas mal de choses autour du multimédia, mais pas que !

Ces six premiers mois de présence à la Toison d'Or correspondent à vos attentes en terme de fréquentation ?

On veut être un lieu de biodiversité dans un temple de la consommation, donc forcément ça demande des ajustements. Donc oui, ça correspond à nos attentes parce que ce n'est pas facile. On le savait et on s'y attendait, on l'a. Maintenant, on a des très beaux espoirs, des très bons retours et puis une fréquentation en hausse et des partenariats qui se tissent au fur et à mesure. Donc, je dirais oui, ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi et qu'on a tout gagné. Mais ça veut dire qu'on est sur un chemin qu'on s'attendait à parcourir et qu'on est confiant.

Sur le modèle économique, d'où proviennent vos recettes ?

Il y a toute une partie qui est gratuite. On rentre dans la boutique de manière gratuite et puis après, pour accéder aux activités comme la réalité virtuelle, ou encore ce qu'on appelle chez nous "animal druines", c'est à dire le dessin d'un animal que l'on va retrouver animé sur un écran, et à d'autres activités, on paye un pack d'attractions pour pouvoir bénéficier de ces activités supplémentaires. On a beaucoup urbanisé notre vie. Le rythme est devenu assez soutenu pour tout le monde, y compris pour les enfants. L'idée est ici de permettre aux gens de prendre un peu de recul. Le fait d'être dans une galerie commerciale est un bon exemple de ce qu'on souhaite faire, c'est à dire prendre un pas de recul, se déconnecter de sa vie de tous les jours pour se reconnecter à la nature, pour comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle représente pour notre présent et pour notre avenir.

On parle de plus en plus du metaverse et de la réalité virtuelle, vous pensez que cette technologie va prendre davantage de place dans notre quotidien de demain ?

Oui, sans aucun doute. Il y a beaucoup de questions autour du metaverse. Comment on va y vivre ? Qu'est ce qui va être proposé ? C'est un sujet vers lequel on va aller prudemment parce que nous, on recommande la reconnexion à la nature. Ce n'est pas totalement antinomique, mais il va falloir faire attention. En tout cas, oui, c'est clairement un sujet qui nous intéresse et un sujet sur lequel on se positionne pour apporter toujours un peu plus de connexion à la nature, y compris dans les mondes de demain.

Les jeunes membres du conseil municipal des enfants de Dijon en visite dans l'espace Wild Immersion à la Toison d'Or - Wild Immersion

Un nouveau film toutes les six semaines

Les films en réalité virtuelle changent toutes les six semaines. Après Alba, Tour du Monde, Terra, Le film le plus Mignon, Les grands Singes et Trésors d’Amérique Centrale, un nouveau film est proposé depuis ce lundi 13 juin et visible jusqu'à début août. Aqua permet de se plonger dans l'univers sublime de l'océan.

"C'est le moment, il fait un peu chaud. On va retrouver évidemment beaucoup de poissons très colorés, une pieuvre, des requins et un certain nombre d'animaux qui nous rappellent que tout cela est très très beau et qui donnent envie d'y aller aussi. En dix minutes, on va faire ce qu'un plongeur pourrait mettre plusieurs années à réussir à capter puisqu'on a un concentré des plus belles choses que nous proposent les océans." résume le président de Wild Immersion.

