La nouvelle éco : XPO Logistics lance son premier camion électrique dans la métropole lyonnaise

Un camion électrique, est-ce que c'est pour l'exemple ou c'est vraiment possible de généraliser ce modèle dans une entreprise de logistique ?

Alors ce n'est pas du tout un exemple. Et oui, c'est tout à fait possible de généraliser et nous allons le généraliser. Le véhicule est bien là et les tournées vont commencer.

Vous avez 3 000 camions, on peut imaginer qu'ils deviennent tous électriques d'ici quelques années ?

Le parc tout à l'électrique, non, ce n'est pas pour demain. L'électrique est destiné à une certaine catégorie de flux sur une zone bien particulière, ce qu'on appelle le péri-urbain. Le premier, vous allez le voir en région lyonnaise, où il sera en périphérie de la métropole de Lyon, sur Lyon Est.

On sait que pour les voitures, la difficulté c'est la distance qu'on peut parcourir avec une charge de batterie. C'est le cas aussi avec un camion ?

C'est le cas avec un camion. On a déjà d'ailleurs testé l'autonomie du camion. Alors évidemment, la consommation comme pour un véhicule thermique dépend beaucoup de l'utilisation et donc, nous l'avons testé sur ce secteur de Lyon Est. Avec tous les arrêts et les utilisations de l'hayon auxquelles nous avons procédé, l'autonomie est de 230 km.

Qu'est-ce qui a été compliqué pour créer un camion électrique exploitable ? On parlait de la question des batteries, mais transférer ça sur un poids lourd, il doit y avoir a pas mal de défis ?

Alors les défis sont technologique. Nous sommes accompagnés par notre partenaire historique Renault et c'est un développement qui ne date pas d'hier/ On avait d'ailleurs un prototype il y a plus de dix ans donc effectivement, le travail de Renault permet aujourd'hui d'aboutir à avec ce camion qui est lancé en production sur l'usine de Blainville, en France.

Est-ce que c'est rentable d'affréter un camion électrique ? Ça coûte plus cher ou moins cher qu'un camion qui roule à l'essence ?

L'électrique coûte moins cher que le carburant. En revanche, l'investissement dans le camion est effectivement beaucoup plus important. On est dans un rapport de trois fois et demie plus important qu'un porteur standard. C'est la stratégie de XPO d'entrer dans la transition énergétique. Nous avons déployé énormément d'actions au fil des dernières années sur cette transition énergétique et puis notre stratégie de développement durable et ce camion électrique s'inscrit tout à fait dans les objectifs que nous nous fixons, à l'horizon 2025 et 2030. Il faut se mettre en ordre de marche dès maintenant.