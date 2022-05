La Nouvelle Eco : Y a t-il un effet vendredi 13 chez les buralistes ?

"On vend deux à trois fois plus qu'un jour classique !" A la maison de la presse Au Chat Qui Lit, à Amiens, Ophélie se prépare à une grosse journée en ce vendredi 13 mai. Cette date est chargée de croyances souvent d'origines religieuses et qui se sont ancrées dans les mœurs au fil des années. Et les joueurs, qui croient en leur bonne étoile sont donc plus nombreux qu'à l'ordinaire.

"On a même des habitués qui ne jouent jamais et qui, cette fois, parce que c'est un vendredi 13 vont acheter une grille ou un jeu à gratter", poursuit Ophélie qui glisse dans un sourire qu'elle aussi va "tenter sa chance !" Un peu plus loin, au Pacha, Pascal Baudouin observe le même phénomène, bien aidé par les campagnes de communication de la Française des Jeux.

"Le vendredi 13 reste un jour à jouer dans la tête des gens, c'est plein de superstitions même si ils savent qu'ils n'ont pas plus de chances de gagner qu'un autre jour", explique le buraliste.