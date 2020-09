La nouvelle éco : Yes Interim propose une solution agile aux entreprises pour affronter la crise

Un secteur est touché de plein fouet par la crise économique qui s'annonce : l'intérim Après avoir connu une baisse vertigineuse de son activité pendant le confinement et juste après, le groupe régional de travail temporaire Yes Intérim réussit à remonter la pente.

Yes Interim se définit comme le premier groupe régional indépendant de travail temporaire dans le grand Sud-Ouest avec 12 agences locales et régionales. Yes Interim compte 800 salariés intérimaires et un portefeuille de 1.000 clients actifs à l'année. Comme beaucoup d'entreprises, le groupe a vécu une baisse conséquente de son activité durant le confinement, à la fin de l'hiver 2020. Mais, depuis le mois de juin, le groupe affiche une activité repartie à hauteur de 80% du chiffre d'affaires de l'an dernier.

La fusion de ses agences aéronautique et industrie

La directrice commerciale de Yes Interim, Martine Bacqueyrisse, met en avant "l'agilité de la solution d'intérim" pour les entreprises qui repartent plus doucement après le confinement. "Dans les métiers du bâtiment, les entreprises ont besoin de rattraper du retard et donc elles ont besoin de renfort pour y faire face." Elle assure aussi demander à ses intérimaires de diversifier leurs savoir-faire pour s'adapter à l'offre. "Nous avons entamé le regroupement de notre agence aéronautique avec notre agence industrie pour réagir très rapidement à ce que nous vivons aujourd'hui à Toulouse", précise la directrice commerciale de Yes Interim.