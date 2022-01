La nouvelle éco : Ysorus, une friperie de jeans en ligne lancée par un Toulousain

Lucas Clavières est originaire d'Auzielle, au sud-est de Toulouse, et à 26 ans il a décidé de lancer une friperie de jeans en ligne. Baptisée Ysorus, la plateforme propose des jeans essentiellement Levi's, de différents tailles, tous de seconde main, pour environ 45 euros (moitié moins que le prix neuf).

Data-scientist pour des entreprises du CAC-40, Lucas n'appréciait "pas toujours (ses) clients" et voulait une activité plus proche de l'écologie. Il a donc quitté son CDI pour lancer cette friperie. Pour l'instant il n'en vit pas et continue son métier en indépendant, mais il a bon espoir, et veut diversifier ses produits au fur et à mesure, avec notamment des vestes en jean. "On n'arrive pas à réduire nos émissions si le marché de la seconde main ne devient pas une économie très puissante", explique-t-il.

Un stock chez ses parents

Le Toulousain n'a donc pas de boutique, uniquement un site internet. Il stocke ses 400 jeans, achetés chez un grossiste par lot, chez ses parents, " dans la chambre de mon grand frère que je salue, car dans mon studio à Toulouse je n'ai pas la place", sourit-il.

Les clients lui communiquent via le site ou instagram leurs mensurations et Lucas Clavières s'occupe de "trouver le jean idéal".

