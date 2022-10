La nouvelle éco - Yunit ouvre sa toute première agence en région à Dijon et recrute

Modernisation, automatisation, collaboration, ce sont les secteurs que développe Yunit au service des entreprises. Cette entité du groupe Magellan Partners est spécialisée dans les solutions informatiques pour accompagner les sociétés face aux changements réglementaires, les nouvelles technologies, les nouvelles concurrences, et les nouvelles attentes à la fois de leurs clients et de leurs collaborateurs. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros et compte parmi ses clients de grands groupes comme EDF, Airbus, Total ou encore la SNCF. Yunit a choisi Dijon pour ouvrir sa toute première agence en province. Pourquoi ? Entretien avec Cyril Najburg, son directeur général.

Yunit s'installe à Dijon. Pourquoi cette implantation en Bourgogne ?

Yunit est une entreprise du numérique appartenant au groupe Magellan Partners qui a été créée en 2014. Aujourd'hui, on compte 60 collaborateurs. Dijon, c'est clairement une ville qui propose une offre de transports variée, très facilement accessible depuis Paris mais également depuis Lyon et surtout qui dispose d'un campus universitaire important, d'écoles d'ingénieurs de qualité et également de formation en alternance dans les métiers du numérique. C'est pour nous la garantie de pouvoir recruter les talents dont on aura besoin pour soutenir notre croissance.

Ce sera une implantation physique avec des bureaux ou plutôt une ouverture d'un marché avec une équipe dédiée ?

Il s'agit vraiment de l'ouverture de bureaux. On a déjà démarré au 1ᵉʳ septembre dans un espace de coworking qui se trouve dans le centre de Dijon. On a l'ambition de prendre des locaux à partir du début d'année 2023.

La Bourgogne, c'est un secteur ou vous étiez complètement absent ou vous avez déjà des clients sur place ?

Au niveau du groupe Magellan, on a évidemment des clients dans la région de Dijon, des grandes entreprises principalement, mais on a aussi des implantations sur l'ensemble du territoire français. Par contre, au niveau du groupe Magellan, on n'était pas présent physiquement à Dijon mais au niveau Yunit, aujourd'hui, c'est la première agence qu'on ouvre en province.

Yunit propose la conception et la réalisation de portail de services métiers ou IT sur la plateforme ServiceNow. Qu'est ce que c'est exactement?

ServiceNow, c'est un éditeur de logiciel américain. C'est une plateforme qui permet d'automatiser, de simplifier et de digitaliser l'ensemble des processus d'une entreprise. Donc, aussi bien les processus dits "IT", c'est à dire l'informatique, que les processus métiers. Par exemple, aujourd'hui, dans une grande entreprise quand vous embauchez un nouveau collaborateur qui va arriver, il y a un certain nombre de tâches qui doivent se faire, et grâce à ServiceNow, on peut digitaliser et automatiser l'ensemble de ces tâches.

A l'occasion de votre implantation à Dijon, vous recrutez combien de personnes ?

D'ici la fin de l'année, on a l'ambition de recruter dix personnes. On a démarré à trois personnes au début septembre et on en a trois autres qui vont arriver dans les semaines qui viennent. L'objectif est d'être à dix personnes en fin d'année et sur l'année 2023, on a un plan de recruter entre quinze et 20 personnes sur Dijon.

Quels sont les profils que vous recherchez exactement ?

Principalement des personnes issues de formations du numérique. Ça va être à la fois des ingénieurs issus d'école d'ingénieurs ou des universitaires bac + 5. On va recruter à la fois des jeunes diplômés qui sortent tout juste de l'école, qu'on va former à nos métiers et des consultants qui seront peut être plus aguerris, des consultants à la fois techniques et fonctionnels, déjà opérationnels sur ces logiciels qui permettent de digitaliser les processus dans les entreprises.

Quel regard avez-vous sur les entreprises de Côte d'Or ? Est ce qu'elles sont en retard ou dans une bonne moyenne, voire en pointe pour certaines ?

La majorité des entreprises aujourd'hui en France ont démarré leur transformation digitale. Dans les grands groupes, il y a globalement une homogénéité. Certaines entreprises sont un petit peu en avance, d'autres un petit peu plus encore. Et je n'ai pas vu de points particuliers sur les entreprises de la région, ni en avance ni en retard par rapport au reste de nos clients.