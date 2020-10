La nouvelle éco : Zenpark, l'application pour trouver une place sans s'énerver

L'application mobile 100% digital Zenpark permet de réserver sa place de parking, quand on veut, et de payer directement via son téléphone

100% digital et 100% sans contact, l'application Zenpark est disponible à Montpellier. Lancée en 2013, l'ambition première est de faire gagner du temps aux conducteurs pour trouver une place, et partager les parkings privés, peu ou pas utilisés. Plus besoin de tourner pendant des heures, en réservant sa place directement via son mobile, de chez soi, ou d'ailleurs. L'application avec la géolocalisation vous montre les parkings et places disponibles là où vous êtes ou là où vous souhaitez aller. Fini l'arrachage des cheveux au volant !

En développant une technologie permettant de payer à distance et d'ouvrir ensuite la barrière pour accéder à sa place, Zenpark permet aux 400.000 utilisateurs de l'application de se garer en toute simplicité. Une application gratuite.

"Si vous avez besoin de louer une place au mois en bas de chez vous, c'est aussi possible grâce à Zenpark !".

En Europe, plus de cinq millions de places sont libres dans les parkings privés, alors que les places publiques sont souvent occupées, voire dans certains endroits, inexistantes. Situés en centre-ville ou en périphérie, ces parkings sont disponibles dans plus de 200 villes en France.

Aurélien Beaumont, directeur Marketing de Zenpark se félicite du succès de l'application, qui permet de réduire la pollution et de faire gagner du temps aux conducteurs - Zenpark

70% moins cher et plus écologique

À Montpellier, une dizaine de parkings font parti du réseau Zenpark et sont géolocalisés dans l'application. L'usager peut alors réserver sa place pour une heure, un jour, un mois ou même toute l'année.

Le prix est en moyenne 70% moins cher qu'en voirie traditionnelle. La raison ? Ces parkings sont pour la plupart souvent vides, donc très peu rentables pour les sociétés ou groupes propriétaires du lieu.

En plus des nuisances sonores diminuées par le gain de temps pour trouver sa place, c'est aussi moins de pollution dans l'environnement. 3.500 tonnes de CO2 sont rejetées en moins chaque année d'après Zenpark.

Pour l'instant, les parkings privilégiés sont avant tout pour les voitures, l'application est en train de se développer concernant les deux-roues, mais pour l'instant pas sur Montpellier.