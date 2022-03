La Nouvelle Eco : ce manoir morbihannais va devenir un gîte adapté aux handicaps

C’était l’exigence de l’ancienne propriétaire Monique Vaillant. Âgée de 88 ans en 2018 et sans descendant direct, elle décide de léguer sa grande longère, les bâtiments annexes et les 5000 mètres carrés de terrain à la commune « à condition que cela devienne un lieu des solidarités » se souvient Yves Bleunven, le maire de Grand Champ. Quatre ans plus tard, le projet est sur le point de boucler son financement sous l’égide de Gîtes pour Tous, une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), créée avec l’appui de Titi Floris, une autre coopérative spécialisée dans le transport de personnes handicapées. « L’idée est de faire deux gîtes touristiques explique son directeur général Thomas Deloison, un de 12 places et un de 8 places avec plusieurs chambres adaptées aux personnes à mobilités réduites, et également une piscine couverte, adaptée elle aussi».

Le projet architectural de transformation du Manoir de Keroliard © Radio France - Riguidel Architectes DR

Les travaux sont estimés à 1,2 millions d’euros. « Le but est d’avoir 300 000 euros avant d’aller voir les banques pour emprunter » ajoute le dirigeant. Car le marché est, selon lui, économiquement viable. « Il n’y a qu’un gîte semblable dans le Morbihan et les associations spécialisées dans le monde du handicap nous disent réserver deux ans à l’avance. Cela en dit long sur le peu de propositions qu’il y a pour accueillir des groupes avec des personnes à mobilité réduite, et pas seulement en Bretagne! » Les deux gîtes du manoir de Kéroliard pourraient ouvrir leurs portes en 2023. Le maire Yves Bleunven souhaite qu’ils deviennent « le début d’une longue histoire autour d’une chaine qui s’appelle Gîtes pour Tous. Il en appelle à tous ceux qui voudront nous rejoindre pour participer à cette démarche à la fois économique sociale et solidaire ».