La nouvelle économie : "Comm'une actu", une application pour faciliter la communication des municipalités

Il a lancé début octobre une nouvelle application dédiée aux communes. Bruno Pineda était en direct ce mardi matin, sur France Bleu Gard Lozère dans "La Nouvelle Economie" à 7h15. Gérant et co-fondateur de Digital Fit depuis 4 ans, son nouveau "bébé digital" s'appelle "Comm'une actu". Cette application permet aux municipalités de mettre en avant toute leur dynamique locale, et elle présente des avantages non négligeables, bien au contraire, dans cette période de crise sanitaire et de pandémie de covid-19.

Objectif ? Donner aux communes le moyen d'informer "en temps réel leurs concitoyens ou de promouvoir leurs actions". L'application est disponible gratuitement sur iOS & Android, et "permet un accès immédiat et en temps réel à toutes les informations à proximité de chez vous".

"Vous aurez toutes les infos qui contribuent à la dynamique de proximité, explique Bruno Pineda sur FB Gard Lozère. L'application vous présenter les informations essentielles de votre municipalité, mais aussi de vos associations et de vos commerçants". Des exemples ? "ça peut être les menus de la cantine, mais aussi les alertes sanitaires, les décalages d'entraînements pour une association de sport, les horaires de click and collect ou les promotions chez un commerçant"

La mairie met l'outil à disposition, et "chacun publie son info, ce sont les acteurs de la dynamique locale qui l'utilisent". Vous pouvez retrouver ici l'intégralité de cette interview sur France Bleu Gard Lozère.

Plusieurs communes ont déjà pris un abonnement. Elles sont trois dans le Gard : Clarensac, Saint-Mamert-du-Gard, Saint-Côme-et-Maruéjols. Il y en a également déjà deux dans l'Hérault.

Toutes les coordonnées

Site Internet de Comm'une Actu : https://communeactu.fr/

https://www.digitalfit.tech/commune-actu/