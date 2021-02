La nouvelle économie : Haribo a créé un sachet éco-responsable pour Dragibus

Un sachet de bonbons éco-responsable créé par Haribo. Un doypack recyclable pour Dragibus conditionné chez nous à Uzès. Jean-Noël Michel, directeur marketing Haribo France était l'invité de la nouvelle économie sur France Bleu Gard Lozère ce vendredi 19 février.

Jean-Noël Michel, directeur marketing Haribo était l'invité de la nouvelle économie Copier

"L'ambition est que d'ici fin 2022 tous nos sachets soient éco-responsable"

L’objectif d'Haribo est de réduire de 20% le plastique de ses emballages d’ici 2025. "Depuis 2018, Haribo met en place des initiatives dans ce domaine : ainsi la réduction de la hauteur des sachets a pour résultat déjà 10 tonnes de plastique économisées en deux ans. Et en plus, une fois trié et recyclé, le doypack permet notamment la fabrication de bâches d’agriculture, de sacs-poubelles et de sacs de terreau" explique Jean-Noël Michel.