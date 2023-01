La Nouvelle Economie : l'alésien Mario Lanchon, 20 ans, rêve de transport et de secours animalier

Mario Lanchon, 20 ans, et habitant à Alès 'Gard). il espère monter une micro-entreprise dans le transport et le secours animaliers

Il n'y a pas d'âge pour se lancer ! Et mieux, tant qu'à faire, autant se lancer jeune ! C'est le moteur d'un jeune alésien, Mario Lanchon, tout juste 20 ans. Il a tout simplement voulu trouver un métier qui lui correspond, et "qu'il va aimer faire. J'ai rassemblé toutes mes passions. j'aile conduire, j'aime les animaux, et je suis secouriste à la Croix Rouge". Il a donc dans l'idée de montrer une micro-entreprise, et dans un premier temps une association. Sa mission, son objectif : le transport et le secours animalier, dans le secteur d'Alès.

Mario Lanchon espère lancer son projet dès le mois de février prochain. Il lui faut déjà financer un véhicule adapté : "aéré, avec un brancard, et une rampe pour les animaux malades". Pour boucler son budget, il travaille dans un fast-food, à Alès.

Il a aussi déjà créé sa page Facebook "Gardes d'animaux à domicile 30" .

