La nouvelle économie : l'épicerie Cébenna, à Saint-Privat-des-Vieux

Fawzi Djoudi, habitant de Saint-Privat-des-Vieux, dans le Gard, ouvre une épicerie fine en ligne ce dimanche 10 octobre à 14 heures : l'épicerie Cébenna. Il vendra des produits cévenols sous forme de quatre box et aussi des produits au détail : des produits à la châtaigne, aux oignons doux des Cévennes, à la figue , à l’olive, ou encore aux champignons. Pourquoi une épicerie en ligne, et pourquoi pas une boutique? "Parce qu'en fait, quand j'ai eu cette idée là, explique-t-il, c'était pendant le confinement. Donc je me suis dit : quelle est la meilleure façon de faire découvrir les Cévennes et de faire découvrir un territoire ? C'est de l'emmener directement chez des clients. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire en ligne d'abord."

"J'ai regardé et j'ai vu que dans les épiceries en ligne, il n'y avait pas beaucoup ou peu d'épiceries qui étaient vraiment spécialisées dans les Cévennes. Et justement, pour moi, ce ne sera que des produits cévenols : Gard, Lozère, Hérault, Ardèche. Et ce sera en fait des produits que je sélectionne, par rapport à leur qualité et à l'histoire aussi qui est derrière. Parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est la personne qui crée le produit en fait, c'est ce qui le rend unique. Il y a beaucoup de belles personnes dans les Cévennes. C'est un beau territoire et c'est vraiment en faisant une sélection qualitative."

"Ma sélection, c'est comme si un ami venait dans les Cévennes et que je devais lui présenter les Cévennes" Fawzi Djoudi

Il y a quatre box. "Je les appelle les Cébenna box. Elles ont toutes un nom un peu cévenol. On a la péquelette, c'est "la petite" en cévenol, par exemple". Après, il y a aussi une box sucrée et une box salée, notamment.