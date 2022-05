La nouvelle éco : le Gardois Monsieur Barbier à la Foire de Paris

Il passe une dizaine de jours à la Foire de Paris, au cœur de la grande boutique du fabriqué en France d'Amazon. Le fondateur gardois de "Monsieur Barbier", Ganaël Bascoul, était ce mercredi l'invité de la Nouvelle éco, sur France Bleu Gard Lozère. Les hommes ont le droit, comme les femmes de prendre soin d'eux : c'est la philosophie de l'entreprise nîmoise. C'est la deuxième fois qu'il participe à cet événement à Paris. "Attirer de nouveaux clients, faire découvrir de nouveaux produits. Des produits naturels et vegan pour hommes."

"Vegan : on n'utilise pas d'ingrédients d'origine animale. Souvent les produits naturels ne sont pas vegan, typiquement pour la cire coiffante vous allez utiliser de la graisse animale ou de la cire d'abeille... et là, le but du jeu est de satisfaire un public qui veut des produits à la fois naturels et vegan. Il y avait une complexité. On a travaillé trois ans dessus pour réussir une gamme complète avec cette double contrainte." Ganaël Bascoul, sur FB Gard Lozère.