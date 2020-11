La nouvelle économie : Le restaurant L'Arbousier, "Il faut que la vie continue"

Najoua Kassir est la gérante du restaurant l'Arbousier, à Nîmes. Son établissement propose une cuisine traditionnelle libanaise, 18 rue de l'Horloge. Et elle n'a pas un tempérament à baisser les bras, loin de là. L'Arbousier, comme lors du premier confinement, propose encore des plats à emporter, pour maintenir un minimum d'activité, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus : "pas en livraison pour l'heure, mais des plats à emporter, comme lors du premier confinement".

"On garde le contact clients, insiste-t-elle. On maintient un peu d'activité. Tout fermer, ça veut dire que tout s'arrête. Il faut que la vie continue, que les gens continuent à se faire plaisir". Et ça paye : "On a des fidèles, et des nouveaux clients. On se renouvelle tout le temps"

L'Arbousier est ouvert du mardi au samedi de 10h à 15h

Selon le JDD, le Journal du dimanche, Le secteur de la restauration va subir en 2020 une perte de chiffre d'affaires de 52%. "On est solide moralement, oui, il le faut. Sinon, on sait qu'on prend de gros risques de pertes. On ne sait pas comment on va finir l'année. Pour des établissements de restauration, c'est la catastrophe. Mais on essaie de sauver ce qu'on peut sauver. Il faut anticiper demain, et on est là".

