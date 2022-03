La nouvelle économie : Les cars Morio à Grand Champ transportent le bagad de Lann Bihoué

« C’est une fierté pour nous de transporter la culture bretonne et la Marine Nationale ». Damien Kerrand qui a repris l’entreprise familiale « en novembre 2019, juste avant la crise du Covid » assume un mélange de fierté et de soulagement avec ce contrat qui illustre la reprise de son activité. Dans son Smartphone, les dessins techniques du car surélevé spécialement commandé pour le plus célèbre des bagad, en cours de fabrication en Espagne.

Le futur car du Bagad de Lann Bihoué © Radio France - Damien Kerrand / DR

« Le bagad voyage entre 100 et 150 jours par an à travers l’Europe, et les dimensions des instruments nécessitent de grandes capacités de soute et une remorque, et puis il y a les binious qui ne peuvent être mis en soute et pour lesquels on fait construire des meubles spéciaux. Il y en a 10, soit un mètre cube de binious qu’il faut loger».

Au colza 100% français

Equipé luxe, avec fauteuils en cuir « et des repose mollets pour pouvoir voyager sur de longues distances » le car roulera uniquement au colza à la place du traditionnel gazole. « Le B100 est un bio-carburant 100% à base d’huile de colza qui va nous permettre de réduire nos émissions de CO2 de 60%. Ce carburant est la seule alternative sur des longues distances, car il permet une grande autonomie » .

La cuve de B100 100% huile de Colza installée au sein de l'entreprise © Radio France - Frédérick Colas

D’ici au printemps, l’entreprise Morio va d’ailleurs passer la quasi-totalité de sa flotte d’une 30aine de véhicules au B100. Opérateur des lignes Flixbus ( les fameux cars Macron ) Vannes / Paris et Brest / Grenoble, Morio devrait d’ici peu détenir « la plus longue ligne française et même européenne à rouler entièrement au colza ».