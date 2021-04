La Nouvelle Eco : Monoblet recherche boulanger !

La mairie de Monoblet (Gard) cherche activement un boulanger, et fait tout pour faciliter son arrivée et son intégration.

Depuis le départ à la retraite de son boulanger il y a quelques mois, le village de Monoblet dans les Cévennes (Gard) est comme orphelin. Certes, un dépôt de pain est ouvert désormais six jours sur sept (sauf le dimanche) à l'agence postale, mais la mairie voudrait retrouver un spécialiste installé au cœur de la commune. Monoblet a ainsi décidé de rénover un bâtiment pour créer une boulangerie, un un local de 140m2 complètement équipé pour le magasin et le fournil. L'activité est conseillée pour un couple avec complément de revenu exterieur. Le/la futur(e) gérant(e) doit être diplomé(e) en boulangerie.

Un loyer progressif sera mis en place et un logement sera proposé

Laurent Charbonnier est conseiller municipal à Monoblet : "C'est vrai qu'un couple, ça pourrait être idéal. On n'a plus de boulanger. On a juste un dépôt de pain. Et puis, on aimerait bien pour relancer la vie du village et maintenir en tout cas un vrai boulanger dans la commune. " La première boulangerie, sinon, se trouve à Saint-Hippolyte du Fort, à six sept kilomètres du village de Monoblet.

_"_C'est important. C'est une vraie dynamique dans un village. C'est un village vivant. Il y a une boulangerie, le café. Ce sont les points essentiels. " Laurent Charbonnier est conseiller municipal à Monoblet

Du coup, la mairie se donne les moyens de ses ambitions., et a commencé par racheter un bâtiment "On est en train de rénover le bâtiment, de l'équiper, explique Laurent Charbonnier. Il y aura une boulangerie, une surface de vente d'environ 40 mètres carrés. Il y aura un atelier fournil qui fera environ 90 mètres carrés et une réserve. C'est vraiment dans le cœur du village, à côté de l'agence postale. On va proposer même un logement pour le boulanger, la boulangère et sa famille pour qu'ils puissent vivre sur place. C'est vraiment à côté de la boulangerie."

"C'est vraiment important pour nous, un boulanger, une boulangère dans le village. Et du coup, on a envie de se donner les moyens qui puissent venir dans les conditions confortables. On sait que c'est un petit village, reconnaît encore l'élu. Ce n'est pas une activité qui va être forcément facile au début. Donc, on a envie de les soutenir vraiment. il y aura un loyer progressif sur la boulangerie pour que ce soit cohérent avec le développement de l'activité. "

Pour tout renseignement, ou une éventuelle candidature, le plus simple est d'envoyer un mail à cette adresse communedemonoblet@orange.fr ou de contacter Relance Cévennes (0466565082)