La Nouvelle Economie : un appel à faire réparer dès cet été vos chaussures d'hiver chez votre cordonnier

Autant anticiper, pour le bien de tous ! C'est le message d'Olivier Sébastien, premier référent pour la Fédération française de cordonnerie et élu à la chambre des métiers du Gard. Il était l'invité de France Bleu Gard Lozère, ce mercredi matin, dans "La Nouvelle Economie" à 7h15. Son atelier "Emile Pompe" est installé rue Emile Jamais à Nîmes. Il nous invite à faire réparer dès maintenant nos chaussures d'hiver, et à ne pas attendre la dernière minute. Un geste pour les artisans cordonniers, qui ont souvent moins d'activité pendant l'été. Et le meilleur moyen aussi pour éviter les "bouchons à la rentrée" !

"Il faut savoir que les cordonniers travaillent plus l'hiver que l'été. Et comme vous le savez, on sort de deux hivers covid. Nous rentrons en période d'été, période la plus compliquée de l'année. Ce que je propose, c'est que je lance un appel à tous les habitants du Gard, de Nîmes, à déposer leurs chaussures hiver comme un sac à dos maintenant ; comme ça, ils peuvent les récupérer début septembre. D'où : chaussures d'hiver en vacances d'été chez votre cordonnier ! "

Et en plus, comme ça, on est prêt pour la rentrée !

"C'est ça, votre cordonnier a du temps pour le travailler. Il sera beaucoup moins stressé. Au moment venu, qu'il pleuve ou pas ou qu'il fasse froid, vous ouvrez vos placards, vous avez vos chaussures. Tout est fait pour que ça se passe bien, autant pour l'artisan que le citoyen."

L'été, c'est vraiment une période très creuse pour les cordonniers ?

"Oui, ça va être quelques claquettes qu'on va réparer. Après, il faut savoir que Nîmes est à une demi-heure aussi du bord de mer. Les gens seront plus facilement à la plage que chez le cordonnier, ce qui est tout à fait normal.

Vous avez aussi un besoin urgent de trésorerie. Finalement, si on vous apporte des chaussures en ce moment, des chaussures d'hiver, ça vous permet de refaire votre trésorerie

Mais ça permet à tout le monde de refaire sa trésorerie. Ça permet à tout le monde aussi ne pas être submergé par le travail en novembre et décembre. Des fois, il vaut mieux faire peu tous les jours de l'année, que trop d'un coup et après plus rien.

Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vécu deux années difficiles avec le vide. Est ce qu'aujourd'hui vous vous payez encore la facture du covid ?

Oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le covid, le gouvernement avait suspendu les URSSAF. Il a remis les URSSAF en suite, en les rajoutant aux URSSAF actuelles. Donc tout ça, il faut le régler. Et puis la dette covid, il faut la payer aussi.

Donc aujourd'hui c'est encore compliqué pour tous les cordonniers. D'où cet appel

Pas tous les cordonniers, pas tous les cordonniers. Mais moi, je dirais que c'est compliqué pour énormément d'artisans globalement. Ça touche tout le monde.