La nouvelle éo : à Colmar, il ferme son commerce de spécialités libanaises à cause de la crise sanitaire

à Colmar, il ferme son commerce de spécialités libanaises à cause de la crise sanitaire

Une page va se tourner dans quelques jours pour Dany Chédid. L'homme de 57 ans avait ouvert un commerce de spécialités libanaises fin 2018. Il va devoir baisser le rideau ce samedi 20 mars. Il était installé à Colmar, près du musée Unterlinden et commençait à bien être connu pour sa cuisine maison et ses falafels.

La crise sanitaire et l'épidémie de Covid-19 sont passés par là. Le confinement, le couvre-feu, il y a eu aussi une forte baisse de la fréquentation touristique.

Difficile de continuer à payer le loyer du commerce et la banque à cause de la baisse de fréquentation

Chaque mois Dany Chédid avait l'espoir de pouvoir tenir, mais finalement il a du jeter l'éponge. C'était trop difficile pour lui à la fin de payer le loyer et la banque, même si il a reçu quelques aides de l'Etat pendant la crise. Le chiffre d'affaire ne suivait plus, malgré les clients habitués qui lui sont restés fidèles. Il doit renoncer.

"Je n'avais pas le choix. Il y a de moins en moins de clients, je tourne en rond toute la journée, à part le midi, où ça repartait," confie le commerçant.

Peut-être un retour en Alsace avec un Food-Truck ?

Danny Chédid va prendre la direction du sud de la France pour travailler avec un ami et entamer de nouvelles aventures. Dès que l'épidémie sera derrière nous, il souhaite toutefois revenir à peut-être à Colmar. "J'ai un projet de Food-Truck, un peu rock and roll, vintage. On le fera peut-être à Colmar ou ailleurs dans le sud ! " sourit Dany derrière le masque.

