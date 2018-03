Saint-Étienne, France

Il s’agit en fait d’une reconstruction de la ligne initiale de 85 kilomètres édifiée en 1941 et qu’il devenait urgent de reconfigurer pour éviter des problèmes d’acheminement électrique en cas de rupture.

RTE a profité de ce chantier pour modifier pas mal de choses

Cela commence par le tracé de cette ligne qui désormais ne passe plus au-dessus des maisons, point très positif pour tous les riverains du parcours ancien. Une vraie victoire des riverains quand on sait que l’enfouissement coûte entre 2,5 et 3 fois plus cher.

Ce chantier a été scindé en trois phases. En 2015, au démarrage du Puy-en-Velay jusqu’à Sanssac-l’Église sur 15 km. Puis en 2016, entre Sanssac et Monistrol sur une longueur de 40 km. Enfin, une dernière partie de 30 km qui s’est achèvée entre Monistrol et le poste de La Rivière à Saint-Étienne.

Schéma général du chantier - ©RTE

L'originalité de ce chantier est qu'on a démonté l’ancienne ligne au fur et à mesure de la construction de la nouvelle. Il ne reste plus qu’un seul pylône encore à démonter.

Préserver un couple de hiboux

Le chantier a été arrêté plusieurs semaines l'an dernier pour permettre a un couple de "Bubo Bubo", autrement dit des hiboux-Grand-Duc, de nicher, de faire éclore ses œufs et d'apprendre a voler a leurs petits.

Une ligne loin des habitations

L'une des fiertés de RTE c'est d'avoir réussi à éviter avec la nouvelle ligne le surplomb de maisons d'habitation. Les riverains s'étaient d'ailleurs mobilisés très tôt avant le démarrage du chantier pour demander cet aménagement du tracé. Dans trois secteurs, à Seauve-sur-Semène, à Saint-Just-Malmont et à Saint-Romain-les Atheux, les habitants ont même obtenu que la ligne 225 000 volts soit enterrée pour éviter les nuisances visuelles et les effets de possibles des champs électriques. Lucien Fayard, un habitant de la Seauve-sur-Semene, faisait partie de l association "Toit sans fil" est particulièrement satisfait du résultat.

