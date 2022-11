La nouvelle réglementation sur le chauffage en terrasse est-elle respectée sur la Côte d'Azur ?

Dans la rue piétonne du Carré d'or à Nice, des braseros rouges chauffent les clients d'une brasserie. "Les premiers jours, on avait dit qu'on allumerait pas mais quand on a vu que tous les policiers qui passaient devant notre établissement ne disaient rien, on a changé d'avis", chuchote Georges, un serveur qui porte un pull en col roulé.

ⓘ Publicité

Ce restaurant est une exception. La majorité des enseignes de Nice a une terrasse fermée. Dans ce cas précis, le chauffage est autorisé si la ville de Nice ne s'y oppose pas. "Les gens devront juste sortir dehors pour fumer, on s'y fera", lâche Paolo qui grille des fruits de mer sur le Cours Saleya.

Aux abords de la place Masséna, Julien propriétaire d'une pizzeria, fait partie des rares qui ont appuyé sur le bouton off : "j'ai décidé de me plier à la réglementation, on s'adapte en donnant un plaid à nos clients".

À Cannes, bras de fer entre David Lisnard et les restaurateurs

C'est un véritable rapport de force qui a commencé à Cannes entre les restaurateurs et la mairie. La fédération de l’UMIH dans les Alpes-Maritimes a demandé, il y a un mois, la possibilité d'installer des structures de protection afin de pouvoir chauffer les terrasses et ainsi rentrer dans les clous de la réglementation. Réponse du maire de Cannes, David Lisnard : non.