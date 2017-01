La nouvelle réglementation sur les pièces d'occasions devrait profiter à Caréco à Chambray-les-Tours

Depuis le premier janvier, un garagiste doit systématiquement vous proposer une pièce neuve ou d'occasion lors des réparations. Une réglementation qui devrait profiter à Caréco, le leader de la pièce détachée en Indre-et-Loire.

Depuis le premier janvier, un garagiste doit systématiquement proposer à son client le choix entre une pièce neuve et une pièce d'occasion lors des réparations.

Une législation qui met en lumière ce marché de la pièce automobile d'occasion, appelée moins couramment pièce de réemploi, qui ne représente que 2% du marché de l'automobile. L' objectif est de faire gonfler cette part de marché. Le leader de la pièce auto d'occasion en Indre-et-Loire, c'est Caréco à Chambray-les-Tours.

Une pièce de réemploi est en moyenne entre 30% et 70% moins chère qu'une pièce neuve. Cela permet d'assurer une seconde vie aux véhicules d'occasions - Morgan Gerberon est le co-gérant de Caréco

Le site de Caréco est une véritable caverne d'Ali-Baba. On y compte 35.000 références, et des milliers d'autres qui ne sont pas encore récupérées sur les véhicules accidentés qui sont à l'arrière de l'entrepôt. En stock, 1500 moteurs et boîtes.

Les pièces de carrosserie sont les plus demandées

Chez Morgan Gerberon, les pièces d'occasion récupérées sur les véhicules en panne ou accidentées sont garanties un an. Ce qui n'est pas le cas partout. Les pièces d'occasion qui partent le plus vite : les carrosseries. Surtout l'avant-gauche, touché dans 75% des sinistres.