La nouvelle vie de prestige de l'hôtel Chouleur à Nîmes

Un bâtiment particulièrement emblématique du centre-ville de Nîmes va connaître une nouvelle vie. L'hôtel Chouleur, magnifique hôtel particulier du 15e siècle, situé rue Fresque, va devenir un complexe de luxe. Il comprendra un hôtel 4 étoiles d'une dizaine de chambres de 30 à 120 m2, un restaurant et un bar. Le bâtiment de 2 500 m2, classé monument historique, vient d'être racheté par un restaurateur nîmois très connu, Saint-Gillois d'origine comme il se plaît à le préciser, Denis Allegrini, qui s'est associé avec un investisseur immobilier lyonnais, Renaud Dufer.

Le projet a mûri pendant près d'un an et demi, ralenti notamment par les contraintes liées à la crise sanitaire, mais, cette fois ça y est, il est sur les rails. Les travaux ont même déjà débuté. Ils dureront un peu plus de quatre mois pour donner vie à un complexe de standing, mais qui veut s'inscrire pleinement dans le tissu local à tous les sens du terme comme le précise Denis Allegrini : " L'idée c'est de mettre en valeur notre savoir faire déjà au travers des artisans qui vont réaliser les travaux. La plupart des entreprises sont locales. Ensuite, à terme, le choix de nos produits, de nos fournisseurs, de nos partenaires s'inscrira aussi au travers d'une proximité maximale".

Spécialiste des sites exceptionnels

Ce nouveau complexe se fondra aussi totalement dans l'identité de la rue Fresque poursuit Denis Allegrini : "C'est une rue emblématique, incontournable même. C'est un lieu de fête, un lieu purement nîmois, et, avec notre projet, nous allons nous intégrer dans cette rue Fresque en proposant un endroit très accessible et très vivant".

Le tout en respectant également le passé historique du prestigieux hôtel Chouleur enchaîne celui qui tient aussi, notamment, le restaurant "Les Terrasses du Pont du Gard" et qui est devenu un véritable spécialiste de la réhabilitation de sites exceptionnels : "On se met à la hauteur du lieu qui nous demande beaucoup d'humilité et de respect. Pouvoir entreprendre des projets dans des lieux emblématiques, qui nous font vibrer, malgré les contraintes que cela impose, c'est une véritable chance".

A terme, le projet doit permettre de créer 17 emplois. L'ouverture de ce lieu hautement symbolique est programmée pour une date qui l'est tout autant à Nîmes : la feria de Pentecôte.