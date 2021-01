La nouvelle éco : Hellogova, le "Tinder de l’automobile" d’origine bordelaise

Le site Hellogova.com a été lancé il y a bientôt un an, tout juste avant le début du premier confinement. Une entreprise unique en France qui promet de trouver gratuitement la voiture idéale en moins de cinq minutes.

Vianney Puydupain, Louis Monmarché et Olivier Darrau réunissent à eux trois 25 ans d'expertise automobile.

Avec plus de 250.000 modèles sur le marché, acheter une voiture peut parfois être une épreuve. Et sans connaissance en automobile, cela devient même un véritable parcours du combattant. Alors pour éviter de passer des heures à éplucher les petites annonces, Hellogova s’est lancée avec pour promesse la trouvaille de la voiture idéale en cinq minutes.

"Il existe aujourd’hui beaucoup de manières pour trouver une voiture. La première d’entre elles, c’est d’éplucher les petites annonces sur Internet. Mais souvent, cela demande une certaine expérience automobile. Avec Hellogova, on vient se positionner en soutien de l’internaute qui ne s’y connaît pas forcément", explique Vianney Puydupain, le fondateur de la plateforme.

"Le Tinder de l'automobile"

Pour conseiller les consommateurs, Vianney Puydupain et ses deux autres collaborateurs, Louis Monmarché et Olivier Darrau, ont mis au point des conseillers virtuels. Leur rôle : poser des questions simples aux utilisateurs (quelle utilisation vont-ils avoir de leur véhicule, ont-ils des enfants, roulent-ils en ville ou à la campagne, souhaitent-ils un véhicule écologique) pour leur proposer une sélection d’offres. L’internaute peut alors noter chaque proposition selon la correspondance avec son projet initial. C’est grâce au retour des utilisateurs que la technologie Hellogova évolue et améliore ses suggestions.

Des "conseillers humains" se tiennent également à la disposition des internautes s’ils souhaitent approfondir leurs recherches.

De la passion à l'expertise

Le fondateur, Olivier Puydupain, s’est d’abord lancé seul dans la création de cette start-up. Passionné d’automobiles de longue date, il était devenu un référent pour ses proches qui se tournaient vers lui pour avoir des conseils sur leur prochain achat. "Après ces différents échanges, je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d’un guide pour s’y retrouver dans la jungle des annonces existantes", raconte le trentenaire. Alors il y a deux ans, il part d’une "feuille blanche" pour réfléchir à son entreprise. Rapidement, il est rejoint par ses collaborateurs pour développer la technologie et s’assurer d’une bonne expertise automobile. En mars 2020, peu avant le premier confinement, Hellogova est lancée. Depuis, plusieurs milliers d’automobilistes ont été guidés par la plateforme, assure son fondateur.