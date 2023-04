La NUPES à Nîmes appelle à une mobilisation massive pour le 1er-Mai

Un "raz-de-marée populaire" est espéré le 1er mai 2023 par tous les opposants à la réforme des retraites. La NUPES à Nîmes appelle, dans un communiqué, à une mobilisation massive pour le 1er-Mai

Le communiqué complet

"Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la réforme des retraites, faisant fi de la méthode antiparlementaire utilisée par le gouvernement. Or, ce n’est pas parce qu’un texte est jugé conforme à la constitution qu’il s’agit d’une loi juste, justifiée et nécessaire.

Bien qu’elle ait été promulguée dans la précipitation par Emmanuel Macron, le combat contre cette réforme des retraites n’est pas terminé : l’intergroupe parlementaire de la NUPES à l’Assemblée nationale, a déposé une deuxième demande d’organisation de RIP (référendum d’initiative partagée) au Conseil constitutionnel. Si celui-ci valide le 3 mai son organisation, nous nous tiendrons prêts pour rencontrer les français et les appeler à convoquer ce processus référendaire pour le retrait de ce texte qui vole deux années de vies aux millions de travailleurs.

Le mode de gouvernement de l’exécutif et de sa minorité présidentielle rassemble ce qu’il y a de plus autoritaire dans la Vème République, il est temps d’appeler à une refonte de nos institutions et de replacer le Peuple comme acteur politique central et souverain de notre démocratie. La lutte continue jusqu’au retrait de la réforme et nous nous tiendrons aux côtés de l’intersyndicale pour appuyer toutes ses actions. Aussi, le 1er-Mai doit être une marée humaine et populaire, à la fois pour demander le retrait de la réforme mais également pour réclamer des mesures tout aussi indispensables dans cette période d’inflation : blocage des prix des produits de première nécessité, taxe sur les superprofits, répartition des richesses, bifurcation écologique.

Faisons de ce 1er mai une marche historique de revendications et de progrès ! Nous appelons, partis politiques composant la NUPES à Nîmes, à rejoindre le cortège le 1er-Mai, à 10H30 devant les Jardins de la Fontaine."